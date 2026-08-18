Caputo y gobernadores del Norte Grande acordaron un nuevo esquema de subsidios para zonas cálidas

El Gobierno nacional y las provincias que integran el Norte Grande alcanzaron un acuerdo histórico para avanzar en una solución que contemple las particularidades climáticas de las zonas cálidas y muy cálidas del país. La medida busca dar respuesta a un reclamo histórico de la región para adecuar los subsidios a la energía durante los meses de mayores temperaturas.

El entendimiento se alcanzó en el marco de la Mesa de Diálogo encabezada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli. De la reunión participaron los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta), Leandro Zdero (Chaco) y Carlos Sadir (Jujuy), junto al gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, y los equipos técnicos de Energía de las diez provincias que conforman el bloque regional. También estuvieron presentes la secretaria de Energía, María Tettamanti, y el secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González.

Un reclamo histórico por el consumo de energía en verano

La convocatoria del Ejecutivo nacional se concretó a menos de una semana de que los mandatarios provinciales plantearan formalmente la necesidad de reconocer el mayor consumo de energía eléctrica que enfrentan las familias del Norte argentino durante la época estival. A partir de ese planteo, la Nación convocó a las administraciones provinciales para trabajar en una solución técnica conjunta.

Al término de la reunión, el ministro Luis Caputo destacó que en la Mesa de Diálogo se consensuó una propuesta para redefinir los subsidios a la energía en zonas cálidas y muy cálidas, respondiendo a una demanda histórica de las provincias, y confirmó que ya se trabaja de manera coordinada para avanzar en su implementación lo antes posible.

Diálogo institucional y respuestas para las tarifas de luz

Por su parte, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, remarcó la celeridad con la que se logró avanzar a partir del planteo de las provincias. El funcionario señaló que en menos de una semana se escuchó la demanda de los gobernadores y se encontró una solución concreta, demostrando que mediante el diálogo y la voluntad política la Nación y los estados provinciales pueden dar respuestas efectivas a los ciudadanos.

La iniciativa consensuada tiene como objetivo adaptar el esquema energético a las realidades climáticas del Norte y mitigar el impacto en las tarifas de luz asociadas al uso intensivo de refrigeración por las altas temperaturas. Tras el consenso alcanzado, los equipos técnicos del Gobierno nacional y de las provincias continuarán reuniéndose durante los próximos días para definir los aspectos reglamentarios y poner en marcha el nuevo cuadro tarifario.