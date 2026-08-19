miércoles 19 de agosto de 2026 - Edición Nº4533

Política | 19 ago 2026

Elecciones 2027

Rodríguez Larreta confirmó que será candidato a jefe de Gobierno: “Decisión tomada”

“Hay que llegar al ballotage y ganarle a la unión del PRO y La Libertad Avanza”, afirmó el actual diputado porteño, dando por hecho que esas fuerzas volverán a confluir electoralmente en CABA.

Horacio Rodríguez Larreta.
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El diputado porteño Horacio Rodríguez Larreta confirmó que volverá a competir por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad en las elecciones del año próximo y en ese sentido, detalló que ya viene recorriendo distintos barrios para preparar su postulación en base a las reuniones con vecinos.

"Voy a ser candidato a jefe de Gobierno el año que viene, por eso estoy caminando la Ciudad”, enfatizó el exreferente del PRO, al ratificar su intención de regresar a la administración porteña tras haber dejado el cargo en diciembre de 2023.

Tras marcar que su “vocación de participación política está en la Ciudad”, aclaró que sigue de cerca la situación política y económica a nivel nacional.

En ese sentido, evaluó que el año que viene el PRO y La Libertad Avanza volverán a confluir electoralmente. “El PRO y LLA fueron juntos en la última elección, se los ve trabajando juntos en la Legislatura, así que creo que sí, que van a ir a un acuerdo”, puntualizó en declaraciones a El Destape Radio.

“Hay que llegar al ballotage y ganarle a la unión del PRO y LLA”, se entusiasmó Rodríguez Larreta y luego cuestionó las estrategias basadas en la confrontación. “Hoy no veo ningún candidato que a mí me represente”, deslizó.

“Yo no estoy de acuerdo con el unirme con alguien ‘anti’. La construcción de los ‘anti’ en la Argentina es un desastre”, prosiguió, para finalmente recalcar: “Yo hago del diálogo una forma de vida. Yo goberné con una coalición muy amplia”.
 

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