Rodríguez Larreta confirmó que será candidato a jefe de Gobierno: “Decisión tomada”

El diputado porteño Horacio Rodríguez Larreta confirmó que volverá a competir por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad en las elecciones del año próximo y en ese sentido, detalló que ya viene recorriendo distintos barrios para preparar su postulación en base a las reuniones con vecinos.

"Voy a ser candidato a jefe de Gobierno el año que viene, por eso estoy caminando la Ciudad”, enfatizó el exreferente del PRO, al ratificar su intención de regresar a la administración porteña tras haber dejado el cargo en diciembre de 2023.

#Elecciones2027 🗳️🏙️ Rodríguez Larreta confirmó que volverá a competir por la Ciudad: “Decisión tomada”



El diputado porteño Horacio Rodríguez Larreta confirmó que será candidato a jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en las elecciones de 2027. El exmandatario porteño… pic.twitter.com/lEgMqwm0kC — ANDigital (@ANDigitalOK) August 19, 2026

Tras marcar que su “vocación de participación política está en la Ciudad”, aclaró que sigue de cerca la situación política y económica a nivel nacional.

En ese sentido, evaluó que el año que viene el PRO y La Libertad Avanza volverán a confluir electoralmente. “El PRO y LLA fueron juntos en la última elección, se los ve trabajando juntos en la Legislatura, así que creo que sí, que van a ir a un acuerdo”, puntualizó en declaraciones a El Destape Radio.

“Hay que llegar al ballotage y ganarle a la unión del PRO y LLA”, se entusiasmó Rodríguez Larreta y luego cuestionó las estrategias basadas en la confrontación. “Hoy no veo ningún candidato que a mí me represente”, deslizó.

🔴 "Yo sigo creyendo en el respeto al que piensa diferente. Esto de construir desde la agresión y la violencia del Milei es un desastre para la Argentina"



🗣️ El legislador de la Ciudad de Buenos Aires @horaciorlarreta, se refirió al discurso del Presidente de la Nación y… pic.twitter.com/zs6iRf4ffH — El Destape 1070 (@eldestape_radio) August 17, 2026

“Yo no estoy de acuerdo con el unirme con alguien ‘anti’. La construcción de los ‘anti’ en la Argentina es un desastre”, prosiguió, para finalmente recalcar: “Yo hago del diálogo una forma de vida. Yo goberné con una coalición muy amplia”.

