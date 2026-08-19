Langostino y merluza: el salto que empujó los desembarques de pesca en 2026

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación informó que los desembarques totales de las principales pesquerías alcanzaron 584.928 toneladas entre enero-julio de 2026, lo que representa un aumento del 16 % respecto de las 506.144 toneladas registradas durante en el mismo período de 2025.

De acuerdo con los datos de la Dirección de Planificación Pesquera (DPP), dependiente de la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca, el volumen acumulado en 2026 también se ubicó por encima de los registros de 2023 y 2024, cuando se contabilizaron 481.175 y 533.739 toneladas, respectivamente.

Entre las principales especies desembarcadas entre enero y julio de 2026, se destaca el langostino que registró 144.137 toneladas, un 121 % más que en 2025, mientras que la merluza hubbsi N41 ZEEA, alcanzó 13.078 toneladas (+37 % respecto al mismo periodo)

También se observaron incrementos en los desembarques en la merluza hubbsi S41 (+13 %) y polaca, con 7.872 toneladas (+10 %). En tanto, la anchoíta registró 4.548 toneladas, frente a las 91 toneladas contabilizadas en 2025.

En el conjunto de otras especies, los desembarques totalizaron 28.788 toneladas. Dentro de este grupo, la merluza negra alcanzó 2.811 toneladas (+11 %) y la centolla 1.053 toneladas (+1 %), mientras que la vieira registró 2.807 toneladas (-21 %).

La información corresponde a los datos del Sistema General de la Pesca y permite observar la evolución de los principales recursos pesqueros y su participación en el volumen total de desembarques.