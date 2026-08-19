La líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, confirmó que no participará por ningún cargo electivo el año venidero, al tiempo que renovó cuestionamientos a la marcha del Gobierno de Javier Milei.

“Hay una implosión que viene por dos partes. No es que explota, implosiona el país porque la gente no quiere ir atrás, pero así como está no puede ir adelante”, reflexionó ‘Lilita’ en declaraciones a Cenital.

Lilita Carrió: “Yo hoy no votaría a nadie. Nadie me representa”.@elisacarrio reflexiona sobre el momento político de la Argentina en 540°. pic.twitter.com/gf3553zLdI — Cenital (@cenitalcom) August 19, 2026

Asimismo, la diputada nacional con mandato cumplido dijo estar “a favor de la unidad y no de la polarización”, pues “para seguir tenemos que estar unidos”.

“No votaría por nadie, no voy a votar, te juro. No me siento representada y no quiero participar en política”, enfatizó la excandidata presidencial.

Luego consideró que “Argentrina está de remate” y recapituló: “Esto ya lo viví, no están quebrando empresas que empezaron ahora, están en cesación de pagos empresas que pasaron todas las crisis. Esto se vivió en los 90”.

#Crisis ⚠️🇦🇷 Elisa Carrió advirtió que “Argentina está de remate” y volvió a cuestionar el rumbo económico



La líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa “Lilita” Carrió, lanzó una dura crítica al Gobierno de Javier Milei y aseguró que “Argentina está de remate”, al advertir sobre… pic.twitter.com/nKFSukXCVr — ANDigital (@ANDigitalOK) August 19, 2026

“Antes los prestamistas estaban en los casinos, ahora están en el celular. Es una cadena para darle subsidios a los pobres, un ingreso para ir a la facultad, si no, ¿cómo hacen para vivir con 700 mil pesos? Apuestan y ahí se endeudan”, concluyó Carrió.

