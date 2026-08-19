Espectáculos | 19 ago 2026
Teatro
“Voraz” y una historia íntima que se va corriendo de eje
Esta comedia dramática dirigida por Nancy Gay explora el deseo, las contradicciones y la voracidad emocional de quien parece tenerlo todo... Se presenta los domingos a las 20 horas en Casa Deriva de Villa Crespo.
Con la actuación de Mía Baccanelli (foto: Boria Audiovisual).
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Los domingos a las 20 horas continúa presentándose en Casa Deriva la obra Voraz, con dirección general de Nancy Gay y actuación de Mía Baccanelli.
Una mujer organiza un encuentro en su casa. Entre risas, brindis y confidencias, el aire se carga de tensiones invisibles… hasta que todo empieza a desbordarse.
Voraz, comedia dramática que explora el deseo, las contradicciones y la voracidad emocional de quien parece tenerlo todo.
Un evento donde todo se vuelve espejo, grito y deseo.
Las entradas pueden adquirirse vía Alternativa Teatral y en la boletería de la sala, calle Castillo 834.