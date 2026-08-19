“Voraz” y una historia íntima que se va corriendo de eje

Los domingos a las 20 horas continúa presentándose en Casa Deriva la obra Voraz, con dirección general de Nancy Gay y actuación de Mía Baccanelli.

Una mujer organiza un encuentro en su casa. Entre risas, brindis y confidencias, el aire se carga de tensiones invisibles… hasta que todo empieza a desbordarse.

Voraz, comedia dramática que explora el deseo, las contradicciones y la voracidad emocional de quien parece tenerlo todo.

Un evento donde todo se vuelve espejo, grito y deseo.

Las entradas pueden adquirirse vía Alternativa Teatral y en la boletería de la sala, calle Castillo 834.

