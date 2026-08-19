Tras golpe comando en Haedo, recuperaron medicamentos valuados en $ 600 millones

Un violento robo ocurrido en una planta industrial de Haedo, en el partido de Morón, terminó con dos personas detenidas y el secuestro de una importante cantidad de medicamentos, armas y municiones durante una serie de allanamientos realizados por personal del Departamento Casos Especiales.

El hecho se produjo el pasado 11 de agosto, cuando un empleado de seguridad realizaba una recorrida por el perímetro externo de una planta ubicada en calle Directorio al 700, Haedo.

De acuerdo con la denuncia, el hombre fue sorprendido por seis delincuentes, quienes lo redujeron y lo llevaron hasta el sector de cámaras de seguridad. Allí lo maniataron y posteriormente ingresaron al predio con un camión Mercedes Benz 1114 equipado con un semirremolque.

#Policiales 🚔💊 Recuperaron medicamentos valuados en $ 600 millones tras un golpe comando en Haedo



La Policía bonaerense logró recuperar una importante parte del botín robado durante un golpe comando a una planta farmacéutica de Haedo, donde una banda sustrajo medicamentos de… pic.twitter.com/4yB5jUDFic — ANDigital (@ANDigitalOK) August 19, 2026

Los asaltantes utilizaron un montacargas para cargar varios pallets con medicamentos, entre ellos productos psicotrópicos y oncológicos. Antes de escapar, también se apoderaron de tres teléfonos celulares.

A partir de la denuncia, los investigadores del Departamento Casos Especiales realizaron distintas tareas de inteligencia y seguimiento que permitieron determinar que parte de la mercadería robada había sido ocultada en un amplio predio ubicado en la zona de calle Córdoba y Santa Rosa, en Glew, donde funcionaban dos viviendas y un galpón abierto.

Con esa información, la Justicia autorizó un allanamiento fiscal de urgencia, que fue llevado adelante durante la jornada del martes 18 de agosto.

Como resultado del procedimiento fueron detenidos Carlos Manuel De Queiros Lima, de 69 años, y aprehendido Gustavo Fabián Arballo, de 53. Además, los efectivos lograron recuperar una importante cantidad de los productos sustraídos, cuyo valor estimado asciende a 600 millones de pesos.

Entre los elementos recuperados se contabilizaron 3.240 unidades de crema Bagóvit, 864 cajas de diclofenac, 1.020 unidades de Átomo Desinflamante, 2.317 unidades de Zetrotac y 945 unidades de vitaminas de hierro, además de otras mercaderías vinculadas al hecho.

Durante los allanamientos también fueron secuestradas dos escopetas, una Mossberg calibre 12/70 y otra Ruger calibre 36 con la numeración suprimida; una pistola de utilería similar a una 9 milímetros y un total de 280 proyectiles de distintos calibres.

Asimismo, los investigadores incautaron el semirremolque Gomatrol, patente TPM863, que habría sido utilizado para trasladar la mercadería durante el robo.

Resta precisar que la investigación quedó en manos de la UFIJ N° 4 Descentralizada de Almirante Brown, con intervención del Juzgado de Garantías N° 2 de Lomas de Zamora, que deberá resolver la situación procesal de los involucrados y avanzar en la identificación del resto de los integrantes de la banda.