Alerta por otro tarifazo de gas en PBA: “No menos del 55 % de acá a fin de año”

El diputado nacional con mandato cumplido y actual director del Instituto Consenso Federal, Alejandro ‘Topo’ Rodríguez, puso el foco en el proyecto del Gobierno que, de avanzar en el Senado, derivará en que 1,2 millones de hogares bonaerenses no tendrán descuento en su boleta de gas y seguirán pagando un cargo fijo.

“Si fuera cierto que el Gobierno, intenta canjear la eliminación de los descuentos por gas, para más de 3 millones de hogares, por algún tipo de concesión a zonas templadas, es una propuesta miserable” y si hay gobernadores y legisladores que lo apoyan “entonces son cómplices”, expuso.

En declaraciones a la AM 1270, consignó que “no hay que aceptar en una democracia que algunas provincias o senadores voten en contra de sectores sociales a cambio de algún beneficio”.

“Eliminar la zona fría, es dar un paso más en los manotazos de los fondos públicos que intenta dar Javier Milei y Luis Caputo”, caracterizó el exministro de Asuntos Agrarios bonaerense.

Asimismo, explicó que “el único objetivo de dejar afuera de los descuento por zona fría, a más de 3 millones de hogares, de los cuales, 1.240.000 son de la provincia de Buenos Aires, es que ese fondo tenga un sobreexcedente y tomarlo para invertirlo en plazos fijos, o letras del Tesoro”.

De todas maneras, el coautor de la Ley de Extensión de Zonas Frías dijo que “cuando Karina o Javier Milei dicen que no se se van a eliminar los subsidios, están mintiendo”. Porque la letra del nuevo proyecto los “deroga”.

MAR DEL PLATA. ZONA FRÍA - GAS. Eliminar los descuentos por Zona Fría es un capricho de Sturzenegger que el Senado puede frenar. Junto a Marisa Sánchez y el equipo de la Liga de Consumidores, Usuarios y Amas de Casa, en la sede del Sindicato de Empleados de Comercio. pic.twitter.com/dmWwoKdoFh — TOPO Rodríguez (@TOPOarg) August 7, 2026

Además que si se aprueba, 1,2 millones de hogares bonaerenses no tendrán el descuento y seguirán pagando un cargo fijo de 7, 5 a 11, 25 %” pata financiar a otros destinos de la Argentina. “El Gobierno no tiene garantizado que se apruebe tal irracionalidad se apruebe en el Senado”, enfatizó.

Finalmente, en caso de aprobarse la normativa, Rodríguez comentó que las tarifas de gas aumentarían no menos del 55 %, “de acá a fin de año, para la zonas frías en la Provincia”.

