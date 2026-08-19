Espectáculos | 19 ago 2026
Lanzamiento
“Patear la soledad”, primer adelanto del disco debut de Cami Pierre
La música de la artista uruguayense dialoga con distintos sonidos del Río de la Plata, donde conviven influencias del rock, el pop, el indie y otros ritmos populares, siempre al servicio de la canción.
Con una voz tan íntima como potente y una sonoridad que fusiona las raíces rioplatenses con el pop-rock indie, la cantautora entrerriana Cami Pierre presenta “Patear la soledad”, el primer corte de difusión de su esperado EP debut La Sombra y el Bicho.
Nacida en Concepción del Uruguay y radicada en Buenos Aires, Cami Pierre inicia con este lanzamiento su trayectoria solista.
La Sombra y el Bicho, es un trabajo inspirado en una idea simple pero poderosa: la sombra suele parecer mucho más grande que el bicho que la proyecta.
“Patear la Soledad”, disponible en todas las plataformas de streaming de audio, nace de una experiencia profundamente personal y se convierte en una invitación a atravesar esos momentos en los que la soledad parece ocuparlo todo. La canción propone enfrentarla, caminar con ella y descubrir que, muchas veces, el miedo termina siendo más grande que la realidad.
A través de una interpretación honesta y una escritura cercana, Cami Pierre convierte la vulnerabilidad en movimiento. La canción invita a abrir la puerta, salir a caminar y dejar que el aire encuentre aquello que las palabras todavía no pueden decir.
Este lanzamiento marca el comienzo del camino hacia un EP de cinco canciones coproducido junto a Nacho Antón, en el que cada obra aborda distintas formas de convivir con aquello que nos asusta y aprender a mirarlo desde otro lugar.
La artista
Cami Pierre es compositora y cantante nacida en Entre Ríos y radicada en Buenos Aires. Su música dialoga con distintos sonidos de raíz rioplatense, donde conviven influencias del rock, el pop, el indie y otros ritmos populares, siempre al servicio de la canción.
Con su primer trabajo, La Sombra y el Bicho, inaugura una nueva etapa artística en la que explora las emociones desde una mirada sensible invitando a reconocerse, acompañarse y seguir andando.