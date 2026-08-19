“Patear la soledad”, primer adelanto del disco debut de Cami Pierre

Con una voz tan íntima como potente y una sonoridad que fusiona las raíces rioplatenses con el pop-rock indie, la cantautora entrerriana Cami Pierre presenta “Patear la soledad”, el primer corte de difusión de su esperado EP debut La Sombra y el Bicho.

Nacida en Concepción del Uruguay y radicada en Buenos Aires, Cami Pierre inicia con este lanzamiento su trayectoria solista.

La Sombra y el Bicho, es un trabajo inspirado en una idea simple pero poderosa: la sombra suele parecer mucho más grande que el bicho que la proyecta.

“Patear la Soledad”, disponible en todas las plataformas de streaming de audio, nace de una experiencia profundamente personal y se convierte en una invitación a atravesar esos momentos en los que la soledad parece ocuparlo todo. La canción propone enfrentarla, caminar con ella y descubrir que, muchas veces, el miedo termina siendo más grande que la realidad.

A través de una interpretación honesta y una escritura cercana, Cami Pierre convierte la vulnerabilidad en movimiento. La canción invita a abrir la puerta, salir a caminar y dejar que el aire encuentre aquello que las palabras todavía no pueden decir.

Este lanzamiento marca el comienzo del camino hacia un EP de cinco canciones coproducido junto a Nacho Antón, en el que cada obra aborda distintas formas de convivir con aquello que nos asusta y aprender a mirarlo desde otro lugar.

La artista

Cami Pierre es compositora y cantante nacida en Entre Ríos y radicada en Buenos Aires. Su música dialoga con distintos sonidos de raíz rioplatense, donde conviven influencias del rock, el pop, el indie y otros ritmos populares, siempre al servicio de la canción.

Con su primer trabajo, La Sombra y el Bicho, inaugura una nueva etapa artística en la que explora las emociones desde una mirada sensible invitando a reconocerse, acompañarse y seguir andando.

