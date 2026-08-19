Javier Milei le saca 6 puntos al peronismo pero está lejos de ganar en primera vuelta

El “Votómetro”, un estudio realizado en base a más de un centenar de encuestas procesadas, marca que si las elecciones fuesen hoy, el escenario es de un ballotage entre La Libertad Avanza y el peronismo.

En tanto, la imagen del presidente Javier Milei continúa en caída, con un 57,5 % de desaprobación y 38,1 de aprobación.

En lo que hace a la intención de voto, el oficialismo, que es la única fuerza con el candidato confirmado (Javier Milei), llega a 33 %, superando al peronismo (27,3 %) y mucho más atrás el PRO y Juntos por el Cambio residual (5,7 %).

En cuarta ubicación se sitúa el Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad (5,4) y quinto aparece Provincias Unidas (3,6 %).

El “Votómetro”

El relevamiento de Fundación CIGOB y Red Lines es una herramienta que propone una evolución en la forma de interpretar elecciones: integra datos, los ordena y los transforma en escenarios que permiten entender no solo qué puede ocurrir, sino con cuánto grado de probabilidad.

Organiza y jerarquiza la información disponible, integra distintas fuentes en una lectura coherente, Construye escenarios en base a probabilidades y aporta una mirada sistemática sobre procesos dinámicos,

Es relevante porque en la actualidad, la volatilidad electoral y la fragmentación del voto exigen nuevas formas de análisis.