Política | 19 ago 2026
Elecciones 2027
Javier Milei le saca 6 puntos al peronismo pero está lejos de ganar en primera vuelta
El Presidente es hasta ahora el único nombre propio confirmado para los comicios generales del año venidero. El nivel de rechazo a su gestión es del 57,5 por ciento y subiendo.
El “Votómetro”, un estudio realizado en base a más de un centenar de encuestas procesadas, marca que si las elecciones fuesen hoy, el escenario es de un ballotage entre La Libertad Avanza y el peronismo.
En tanto, la imagen del presidente Javier Milei continúa en caída, con un 57,5 % de desaprobación y 38,1 de aprobación.
En lo que hace a la intención de voto, el oficialismo, que es la única fuerza con el candidato confirmado (Javier Milei), llega a 33 %, superando al peronismo (27,3 %) y mucho más atrás el PRO y Juntos por el Cambio residual (5,7 %).
En cuarta ubicación se sitúa el Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad (5,4) y quinto aparece Provincias Unidas (3,6 %).
El “Votómetro”
El relevamiento de Fundación CIGOB y Red Lines es una herramienta que propone una evolución en la forma de interpretar elecciones: integra datos, los ordena y los transforma en escenarios que permiten entender no solo qué puede ocurrir, sino con cuánto grado de probabilidad.
Organiza y jerarquiza la información disponible, integra distintas fuentes en una lectura coherente, Construye escenarios en base a probabilidades y aporta una mirada sistemática sobre procesos dinámicos,
Es relevante porque en la actualidad, la volatilidad electoral y la fragmentación del voto exigen nuevas formas de análisis.