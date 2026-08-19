Duro descargo de Tapia por las teorías conspirativas: “De tratar de traidores a los jugadores no se vuelve”

A un mes de la final del Mundial que España le ganó a Argentina, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio ‘Chiqui’ Tapia, ensayó un fuerte descargo en rechazo a las sospechadas sembradas en torno a una supuesta “entrega” del partido definitorio.

“Un mes pasó. Un mes de aquella final. Un mes de la mentira, de la operación y de una campaña miserable para instalar que esta Selección se había entregado”, introdujo el mandamás afista a través de una carta publicada en sus redes sociales.,

“Después de un mes, ninguno pidió disculpas. Ninguno salió a decir: ‘Nos equivocamos’. Lo que no puede pasar es mentir, instalar una historia, alimentar una sospecha durante días y, cuando el tiempo demuestra que todo era humo, esconderse y hacer de cuenta que nunca pasó nada”, acotó.

En igual tono, expuso que “mientras nuestros jugadores dejaban todo dentro de la cancha, algunos afuera hacían exactamente lo contrario: sembraban odio, dividían, ensuciaban y buscaban destruir la imagen de una Selección que se ganó el respeto de millones”.

“De tratar de traidores a los jugadores de la Selección no se vuelve. No se vuelve de poner bajo sospecha a quienes defendieron esta camiseta. No se vuelve de acusarlos de haberse entregado”, bramó Tapia.

De todas maneras, consideró que “no alcanza con callarse. No alcanza con esperar que pase el tiempo. No alcanza con cambiar de tema y hacer como si nunca hubieran dicho nada”.

“Los valores no se negocian. Pasó un mes y todavía no escuchamos una disculpa. Porque ellos saben lo que hicieron aquel día. Saben cuánto dejaron en esa cancha. Y saben que, cuando terminó la final, no le debían nada a nadie”, finalizó el titular de la AFA.