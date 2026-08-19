Teatro Empire, una trinchera para la exhibición de cine nacional

Cada martes, el Teatro Empire de la Ciudad de Buenos Aires reafirma su compromiso con el cine a través de Empire Cine, un ciclo que se consolida como un espacio de encuentro para realizadores, artistas y público. La propuesta curatorial invita a descubrir películas que dialogan con el presente, revisitan la memoria y ofrecen nuevas miradas sobre nuestra identidad y nuestra cultura.

En un contexto en el que cada vez existen menos salas dedicadas a la exhibición de cine nacional, Empire Cine suma una nueva pantalla en el centro porteño con una cartelera diferente, que apuesta por la diversidad, la calidad y el encuentro alrededor del cine argentino.

La programación en la sala de Hipólito Yrigoyen 1934 acompaña especialmente el recorrido de películas que, por sus características o formas de circulación, encuentran menos oportunidades de exhibición en el circuito comercial.

Estrenos, preestrenos, documentales, ficciones, obras patrimoniales y funciones especiales forman parte de una propuesta que busca acercar al público distintas miradas, estéticas y formas de hacer cine.

Las películas son seleccionadas no solo por los temas que abordan, sino por su capacidad de abrir preguntas y generar conversación. Por eso, muchas de las funciones cuentan con charlas junto a directoras, directores, investigadoras, músicos e invitados especiales, generando un espacio de intercambio que se extiende más allá de la pantalla.

El diálogo con otras disciplinas es también parte de la identidad de Empire Cine. Entre sus propuestas se destacan las funciones de cine mudo con música en vivo, aprovechando las características acústicas destacadas del Teatro Empire, así como encuentros que incorporan otras expresiones artísticas, como la fotografía, la pintura, la danza y la performance.

Una programación que busca hacer del cine una experiencia cultural compartida en un espacio histórico que está más vivo que nunca.

Cómo sigue la grilla

“Osvaldo” - martes 25 de agosto, a las 20 horas

Un viaje de 35.000 kms de tango inspirado en Osvaldo Pugliese.

Una película Co-dirigida, guionada y producida por Alejandra Cáceres “Viveka” y Nicolás Artín. Ambos gestores culturales, bailarines y maestros del tango danza.

Esta obra homenajea al maestro Osvaldo Pugliese, reflejando también la actualidad del tango, ampliando la mirada que hay sobre el género en el presente.

El film, en formato de Road Movie se presenta como un proyecto federal, cuenta con la participación de artistas y técnicos de 14 provincias, registrados en sus propios escenarios, difundiendo así también la belleza de los paisajes argentinos.

“Una canción para mi tierra” - martes 1 de septiembre, a las 20 horas

Documental que sigue a Ramiro Lezcano, docente y músico, en escuelas rurales de Córdoba y Santa Fe donde los chicos no tienen clases de música y la preocupación por el deterioro ambiental crece.

Ramiro propone a sus alumnos transformar esas inquietudes en canciones sobre fumigaciones, contaminación y desmontes. La iniciativa enfrenta la resistencia de sectores vinculados al modelo productivo local y el silencio de algunos medios.

“Sueño pélvico” - martes 8 de septiembre, a las 20 horas

Tras el diagnóstico de una contractura pélvica, Maga inicia un tratamiento con una kinesióloga que, en secreto, es aprendiz de dominatrix. El encuentro deriva en una noche donde los roles se desdibujan y ambas transforman su relación y a quienes las rodean.

“El maquinista de la General” – martes 22 de septiembre, a las 20 horas

Música en vivo: Ensamble El Juego Infinito

Debido al éxito de la primera función, El juego infinito vuelve a musicalizar en vivo este clásico indiscutido del cine de Buster Keaton.

“Tres tiempos” - martes 29 de septiembre a las 20 horas

Emma cría a su nieta adolescente Alicia en una casa aislada y la entrena en danza con disciplina rigurosa. Cuando Bárbara, la madre biológica de Alicia, aparece inesperadamente con su cuidador, la convivencia entre las tres mujeres desata conflictos sobre quién debe cuidar y controlar a la adolescente.