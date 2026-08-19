Avanza en el Senado bonaerense un proyecto para recuperar el complejo de Chapadmalal y frenar la privatización

La Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado de la Provincia de Buenos Aires dio un paso clave al despachar de forma favorable el proyecto de ley que declara la voluntad del Estado provincia de recuperar la titularidad del dominio y la administración de la Unidad Turística Chapadmalal (UTC).

El encuentro, desarrollado en el Salón Antonio Cafiero del Senado bonaerense, estuvo presidido por el senador Federico Fagioli (Fuerza Patria), acompañado de manera presencial por los legisladores Fernando Coronel (Fuerza Patria) y Jorge Schiavone (PRO). En tanto, siguieron las alternativas del debate de forma remota los senadores Marcelo Feliú y Emmanuel González Santalla (Fuerza Patria), junto a Analía Balaudo y Florencia Arietto (La Libertad Avanza).

Con la aprobación del dictamen de mayoría, la propuesta impulsada por la senadora marplatense Fernanda Raverta quedó habilitada para ser debatida y votada en el recinto durante la próxima sesión ordinaria.

Avanzó, en la comisión de Hacienda, el proyecto que presentamos para recuperar Chapadmalal y garantizar su uso para el turismo social.



Las familias trabajadoras de la Argentina también tienen derecho al descanso, a las vacaciones y al mar. Ese sentido es el que queremos… pic.twitter.com/u0H3iUnPfr — Fernanda Raverta (@FerRaverta) August 19, 2026

Ejes del proyecto: defensa del turismo social y freno a la privatización

La iniciativa legislativa surge como respuesta directa a la decisión de la Administración Nacional de avanzar con la concesión a privados del emblemático complejo hotelero de la Costa Atlántica por un plazo de 30 años.

Los puntos centrales de la propuesta:

Defensa del patrimonio: Busca declarar el predio como patrimonio histórico provincial para garantizar su uso exclusivo en programas de turismo social .

Acciones judiciales: Faculta a la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires a encarar los reclamos legales necesarios para exigir la restitución y devolución del complejo.

Inaplicabilidad de acuerdos: Establece la nulidad de cualquier convenio o concesión impulsada a nivel nacional que altere el fin social y comunitario de la unidad.

Durante el desarrollo de la comisión, la propia autora de la ley fue invitada a exponer los lineamientos estratégicos ante los legisladores y posteriormente sintetizó la postura en sus canales oficiales.

Próximo paso: la votación en el recinto

Tras superar la instancia técnica en las comisiones del Senado, el proyecto pasará a la discusión general en el recinto. Allí se pondrá a prueba la correlación de fuerzas entre los bloques de Fuerza Patria, La Libertad Avanza y el PRO para definir si la Provincia de Buenos Aires asume formalmente la disputa legal e institucional por el futuro de la Unidad Turística Chapadmalal.