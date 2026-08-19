Estrenó la segunda temporada del podcast “Tenemos jardín”

La Vela Puerca vuelve a abrir las puertas de su universo creativo con el estreno de la segunda temporada de “Tenemos Jardín”, su podcast, donde la banda recorre las historias detrás de sus canciones, compartiendo anécdotas, recuerdos y detalles que forman parte de su extensa trayectoria.

Esta temporada celebra los 30 años del grupo y trae una novedad que cambia todo: por primera vez toman la palabra todos los músicos. Los que hacen los riffs que la gente corea, los que sostienen la base detrás del escenario, los que arreglan, los que escriben.

A partir de agosto, se estrenará un nuevo capítulo por semana, que invita a conocer el lado más íntimo de la banda a través de las voces de sus propios integrantes. En palabras de los propios músicos “Las anécdotas son como flores; queremos que conozcan nuestro jardín con nuestras memorias y nuestras amnesias”.

“Tenemos Jardín” nació como un experimento entre amigos - cinco charlas alrededor de A Contraluz, a 20 años del disco, y terminó dejando una comunidad fervorosa: con una muy buena recepción, interacción y una promesa que quedó grabada.

Luego de una primera temporada que permitió adentrarse en el detrás de escena de muchas de sus composiciones más emblemáticas, La Vela Puerca regresa con nuevos episodios para seguir compartiendo recuerdos, experiencias y momentos que fueron marcando su camino durante más de tres décadas de carrera.

Segunda temporada

En este primer episodio Coli Quijano (saxo) y Ale Piccone (trompeta) se sientan a repasar cómo llegaron. Entre anécdotas, aparece lo importante: como una melodía se te cruza caminando por la calle - las de “Llenos de magia” y “Vuelan palos”, entre otras - y terminan siendo un coro masivo.

Hablan del arte de pelear protagonismo, de la timidez de estar delante, del síndrome del impostor y de una sociedad de casi treinta años que ya es casi un matrimonio que se lleva bien: Un capítulo sobre ser el engranaje: esa pieza que no se ve, pero que sin ella nada gira.

Próximos shows

11 de octubre: Festival Harlem, Santa Fe, Argentina

24 de octubre: Festival Bandera, Rosario, Argentina

21 de noviembre: Noches Capitales, La Plata, Argentina

22 de noviembre: Festival Arena, Mar del Plata, Argentina