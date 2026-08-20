Una mujer se arrojó de un segundo piso para escapar de una entradera en Caseros

Un dramático episodio de inseguridad ocurrió en la localidad de Caseros, partido de Tres de Febrero. Una mujer identificada como Yamila Belén Razio, de 40 años, resultó gravemente herida tras arrojarse desde el balcón de su departamento del segundo piso para escapar de una violenta entradera.

El hecho comenzó cuando la víctima ingresaba a su domicilio ubicado en la calle Fray Mamerto Esquiú al 700. En ese momento, dos delincuentes la abordaron en el área del garage y la obligaron a subir hasta su vivienda bajo continuas amenazas.

Una vez en el interior del departamento, los asaltantes la ataron de pies y manos y comenzaron a amedrentarla con agresiones verbales: le advirtieron que le cortarían los dedos, amenazaron con matarla e incluso con abusar sexualmente de ella mientras le exigían la entrega de dinero y objetos de valor.

Fuga desesperada y caída desde el segundo piso

Aprovechando que los asaltantes salieron de la habitación en la que la tenían retenida para buscar un cuchillo en la cocina, Yamila logró desatarse y buscó escapar rápidamente a través del balcón.

#Policiales 🚨😱 Pesadilla en Caseros: La tuvieron cautiva y se tiró del balcón para escapar



Una joven vivió horas de terror en su departamento de Tres de Febrero: delincuentes ingresaron cuando llegaba a su casa, la asaltaron y la mantuvieron retenida.



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En su intento por salvarse, la víctima buscó colgarse de una red de protección instalada en el primer piso del edificio, pero el entramado cedió por el peso y terminó cayendo al vacío:

Primer impacto: En la trayectoria de la caída, golpeó contra la marquesina publicitaria de un local comercial ubicado en la planta baja.

Impacto final: Terminó tendida sobre el asfalto de la calle Esquiú, donde fue asistida en un primer momento por vecinos y un patrullero.

Un servicio de paramédicos la trasladó de urgencia a un centro asistencial de la zona. El parte médico confirmó que sufrió un golpe grave en el cráneo y la fractura de tres costillas. Tras someterse a una intervención quirúrgica, se encuentra fuera de peligro, consciente y en proceso de recuperación.

Operativo cerrojo y tres detenidos en Villa Bosch

Un vecino que presenció la escena registró con su teléfono celular la asistencia a la víctima y la huida a pie de los agresores. En la esquina de Avenida San Martín y Fray Esquiú, los asaltantes abordaron una camioneta Jeep Renegade guiada por una mujer que actuaba como chofer de fuga.

Tras la alerta al 911, efectivos de la Policía Bonaerense desplegaron un operativo cerrojo en la zona que permitió interceptar el vehículo y lograr la aprehensión de los tres involucrados en la localidad vecina de Villa Bosch.

Los aprehendidos fueron identificados como:

Mirko Nahuel Ríos (21): Posee antecedentes penales por robo, encubrimiento, robo simple y hurto.

Daiana Yancovich (24): Con antecedentes previos por infracción a la Ley de Drogas (23.737).

Matías Uriel Ibáñez (27).

Durante el procedimiento policial se secuestró la camioneta utilizada para escapar y se lograron recuperar las pertenencias sustraídas del departamento de la víctima. La causa quedó radicada en la fiscalía de turno del Departamento Judicial de San Martín.