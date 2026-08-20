Javier Milei expondrá ante empresarios en el Council of the Americas: horario y detalles

El presidente Javier Milei encabezará este jueves 20 de agosto una nueva presentación ante el sector privado en el marco de la 23° edición de la conferencia "Argentina: Perspectivas Económicas y Políticas", el foro anual organizado por Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) junto a la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).

El encuentro se desarrollará en el Alvear Palace Hotel, ubicado en el barrio porteño de Recoleta. Según el cronograma oficial confirmado por la organización:

Lugar: Alvear Palace Hotel (Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

Horario de la disertación de Milei: 12:30 horas.

Eje del discurso: El panorama político del país, el avance del programa económico y las perspectivas para la atracción de inversiones internacionales.

La comitiva oficial que acompañará a Milei

El mandatario no estará solo ante el auditorio empresarial. La jornada contará con una amplia presencia de funcionarios clave del Poder Ejecutivo Nacional que expondrán sobre sus respectivas áreas de gestión.

Entre los asistentes y oradores confirmados figuran:

Diego Santilli , jefe de Gabinete de Ministros.

, jefe de Gabinete de Ministros. Luis Caputo , ministro de Economía.

, ministro de Economía. Pablo Quirno , canciller de la Nación.

, canciller de la Nación. Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado.

Apertura del evento y relevancia para el sector privado

La apertura institucional de la jornada estará a cargo de Susan Segal, presidenta y CEO de Americas Society/Council of the Americas, y de Natalio Mario Grinman, titular de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).

El Council of the Americas es considerado uno de los eventos corporativos e institucionales más relevantes del año en la Argentina. Reúne a CEOs de multinacionales, ejecutivos de los principales grupos económicos del país, diplomáticos y representantes del gabinete nacional, consolidándose como un espacio estratégico para medir las expectativas de negocios e inversión en la región.