El Gobierno convocó al Consejo del Salario para definir un nuevo piso de ingresos

El Gobierno convocó al Consejo del Salario para definir un nuevo Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) y determinar los montos mínimo y máximo de la prestación por desempleo en un encuentro que se llevará a cabo el próximo viernes 28 de agosto de manera virtual.

Así se informó a través de la Resolución 1/2026 publicada este jueves en el Boletín Oficial, donde se precisó que del encuentro participarán “ad-honorem” representantes de los empleadores y de los trabajadores.

Ya está publicada la edición del 20/08/2026 del Boletín Oficial de la República Argentina. Podés visualizarla en https://t.co/eu8kOvi6fq — Boletín Oficial R.A. (@boletin_oficial) August 20, 2026

“Convócase a los integrantes del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, a reunirse en sesión plenaria ordinaria el día 28 de agosto de 2026, a las 12:30 horas mediante plataforma virtual. Déjase establecida la convocatoria a segunda sesión para las 14:00 horas de ese mismo día”, dice el Artículo 1°.

En tanto, en la Resolución se señaló que “el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil estará integrado por 16 representantes de los empleadores y 16 de los trabajadores, que serán ad-honorem y designados por el Poder Ejecutivo, y por un Presidente designado por el entonces Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y durarán cuatro años en sus funciones”.

En el Artículo 2° de la Resolución se manifestó que se fije como Orden del Día la “designación de dos Consejeros presentes de cada sector para la suscripción del acta y la consideración de los temas elevados al plenario por la Comisión del Salario Mínimo, Vital y Móvil y prestaciones por desempleo”.

“Convócase a los integrantes de la Comisión a reunirse en sesión el día 28 de agosto de 2026, a las 10:00, mediante plataforma virtual”, se informó en el escrito que especificó que en la misma se van a tratar la “determinación del Salario Mínimo, Vital y Móvil y sus modificatorias y la determinación de los montos mínimo y máximo de la prestación por desempleo”.

De cuánto es hoy el Salario Mínimo

A principios de diciembre pasado, el Ejecutivo resolvió un alza de la remuneración básica en diez tramos mediante laudo, luego que las partes no se pusieran de acuerdo. La última actualización del haber mínimo se aplicó en agosto y alcanzó los $376.600 para los trabajadores mensualizados y $1883 por hora para los jornalizados.

Ese salario mensual representa unos US$ 248,58 medidos a la cotización oficial. Además, el sueldo básico funciona como parámetro para los informales.

A diferencia de las jubilaciones, pensiones y otras prestaciones sociales, que se actualizan en línea con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el salario mínimo no cuenta con un mecanismo de ajuste automático por inflación.