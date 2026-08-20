Vuelve “La Noche de la Pizza y la Empanada”: descuentos y promociones en todo el país

Un solo día, todo un país comiendo lo mismo. El próximo martes 15 de septiembre, la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas de la República Argentina (APYCE) celebra la 43ª edición de “La Noche de la Pizza y la Empanada”, la cita gastronómica más esperada del año y una de las pocas tradiciones culinarias verdaderamente federales: se vive de norte a sur, en pizzerías y casas de empanadas de todas las provincias en simultáneo.

Durante esa jornada, los comercios adheridos ofrecerán 50 % de descuento en pizzas y promociones 3x2 en empanadas, aplicables según cada local a mostrador, delivery o salón, con distintas formas de pago (tarjetas, efectivo o combinadas, según lo defina cada comercio).

Participación sin costo para comercios de todo el país

Cualquier pizzería o casa de empanadas del país puede sumarse sin cargo al evento, sea o no socia de APYCE. El único requisito es inscribirse en la web oficial: https://lanochedelapizzaylaempanada.com.ar/

Una vez inscriptos, los comercios aparecerán en un mapa interactivo que APYCE pondrá a disposición del público para que cualquier persona pueda ubicar, en tiempo real, qué locales participan y qué promoción ofrece cada uno.

Un fenómeno que crece edición tras edición

En la última edición participaron cerca de 1.500 comercios de todo el país, muchos de los cuales duplicaron y hasta triplicaron sus ventas durante la jornada.

El crecimiento sostenido de la convocatoria convirtió al evento en una de las noches de mayor movimiento gastronómico del calendario argentino, y en una oportunidad concreta de reactivación comercial para pizzerías y casas de empanadas de todas las escalas.

Respaldo institucional de todo el país

Al tratarse de un evento de alcance federal, “La Noche de la Pizza y la Empanada” también cuenta con el respaldo de gobernaciones y municipios de todo el país, que acompañan la iniciativa como una celebración de identidad gastronómica nacional.