El caso Ángeles Rawson llegó al teatro

Los domingos a las 17 horas, Expediente A. R. se presenta en el Teatro del Pueblo. La pieza cuenta con dramaturgia y dirección de Melisa Freund y actuación de Caro Wolf, Federica Presa, Alfredo Sánchez, Mauro Pelandino y Luca Ongarato.

La obra indaga en el tratamiento mediático y judicial del femicidio de una adolescente. Desde una estructura fragmentada y onírica, una joven irrumpe para desafiar su condición de “caso” y confronta al público con los mecanismos que transforman el dolor en espectáculo.

A través del cruce entre testimonios, discursos televisivos, interrogatorios y escenas íntimas, la obra cuestiona la fabricación de culpables, víctimas y mentiras verosímiles.

Asumiendo la verdad judicial del caso, la propuesta se enfoca en desmontar el show que se montó a su alrededor, ofreciendo un espacio crítico de memoria, escucha y reparación simbólica.

Como quedó dicho, las funciones son los domingos a las 17 horas y las entradas pueden adquirirse vía Alternativa Teatral o en la boletería de la sala, calle Lavalle 3636.

“El proyecto nace de la necesidad de desarmar el engranaje feroz que transforma los femicidios reales en productos de consumo masivo. Con un culpable ya juzgado y condenado a prisión perpetua, la urgencia de este texto no radica en el enigma del asesino, sino en desnudar la complicidad del entramado mediático, político y judicial que revictimiza y deshumaniza”, expresa Freund.

En este sentido, consigna que “a través del cruce entre el horror documental y el espacio onírico, busco devolverle a la víctima su voz, su identidad y sus preguntas cotidianas, rescatándola del trending topic y de la frialdad del expediente. Expediente A.R. es un acto de resistencia escénica: una apuesta a que el teatro sea el territorio donde se apague el televisor para encender la memoria colectiva y la justicia poética”.