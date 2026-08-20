La Provincia construye en Ranchos viviendas “con perspectiva de edad”

Argentina forma parte del contexto mundial donde la expectativa de vida es cada vez mayor, y por eso en la provincia de Buenos Aires se lleva adelante en el partido de General Paz un proyecto habitacional destinado exclusivamente a adultos mayores que financia el Gobierno de Axel Kicillof a través del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano, a cargo de Silvina Batakis.

“Diseñar las ciudades del futuro exige planificar con perspectiva de edad. En ese sentido, se crean y modifican prototipos de viviendas que se adaptan a las necesidades de los adultos mayores contemplando la vida en comunidad y la seguridad, sin dejar de lado la individualidad y privacidad personal”, explicó Batakis.

El nuevo desarrollo, parte del Plan Buenos Aires Hábitat, es una prueba piloto que ya tiene un avance de obra del 60 por ciento, ubicado en la localidad de Ranchos. Allí están en marcha 12 departamentos de 37 metros cuadrados cada uno, distribuidos en cocina comedor, 1 dormitorio, baño completo y patio.

Para el proyecto se consideró la necesidad habitacional existente, teniendo en cuenta que la calidad de vida de los adultos mayores depende de múltiples factores, entre ellos los ambientales.

¡Mirá cómo avanzan las viviendas en #GeneralPaz!

Se trata de un proyecto habitacional de 12 viviendas de 43 mts2 con un dormitorio para adultos mayores en Ranchos. pic.twitter.com/yZgicx3LlV — Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano (@MinHabitatPBA) August 18, 2026

Es por eso que la seguridad, la accesibilidad y la confortabilidad fueron los pilares básicos al momento de pensar las viviendas, ya que las personas mayores realizan gran parte de las actividades diarias dentro de su hogar. Poder hacerlas con autonomía les permite envejecer activamente, por lo que completar las adaptaciones necesarias a medida que van envejeciendo, es una apuesta a una mejor calidad de vida.

Por otro lado, el vínculo con la comunidad es más que necesario, y por eso se pensó en un barrio que integrara a vecinos con las mismas características generacionales y donde no existan las barreras arquitectónicas para quienes viven allí y sus visitas.