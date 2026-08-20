“Error” de Mercado Pago: durante 6 horas cobraron $ 155.802 el peaje de la Ricchieri

Otra vez Mercado Pago, la plataforma de Marcos Galperin, quedó en la mira por cuestiones non sanctas. Es que un error en el sistema de procesamiento de pagos electrónicos impactó a usuarios de Telepase en el corredor sur de la Autopista Ricchieri. Quienes pasaron por allí entre las 10 y las 18 horas del viernes 14 de agosto, recibieron cargos de hasta $ 155.802 por un trayecto cuyo valor habitual es $ 1548 fuera de horario pico.

Vale consignar que esta irregularidad se registró en uno de los accesos principales al área metropolitana de Buenos Aires, donde la automatización del cobro es obligatoria para los vehículos que circulan a diario.

En concreto, la falla multiplicó por cien el valor real del peaje y se detectó tanto por alertas automáticas de consumo como por la revisión mensual de resúmenes bancarios.

De acuerdo a lo reseñado por Infobae, la empresa responsable del cobro identificó el inconveniente y resolvió la situación, pero persiste la recomendación para quienes hayan utilizado Telepase vinculado a Mercado Pago en la franja horaria señalada. Es menester que revisen los consumos bancarios y realicen el reclamo correspondiente si se detecta un cobro indebido.

“Consumos inusuales”

Durante el incidente, centenares de usuarios recibieron notificaciones automáticas de consumos inusuales o descubrieron el error al examinar los resúmenes de sus tarjetas de crédito o cuentas bancarias.

Es que el monto incorrecto fue debitado de forma inmediata, lo que generó inquietud entre quienes dependen de la automatización para transitar por autopistas y gestionar sus pagos cotidianos.