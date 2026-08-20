Horror en Santa Fe: encontraron muerto a un nene de 6 años y detuvieron a su madre

Un llamado al 911 alertó sobre una posible situación de violencia en una vivienda de San Justo, Santa Fe y cuando la Policía llegó al lugar, encontró a una mujer sosteniendo en brazos el cuerpo sin vida de su hijo, de apenas 6 años. Los datos conocidos luego, derivaron en la detención de la progenitora.

Este horroroso episodio ocurrió este miércoles por la tarde, en una casa ubicada sobre Sylvestre Begnis, entre Pedro Millán y la cortada 27, en barrio Reyes. La madre, una joven de 28 años identificada como R. M., quedó detenida preventivamente mientras la Justicia intenta determinar qué ocurrió.

Por orden de la fiscal Daniela Montegrosso, la Policía de Investigaciones (PDI) y Criminalística trabajaron en la vivienda para preservar la escena, levantar huellas y recolectar elementos que puedan aportar información.

Vale mencionar que el cuerpo del niño fue trasladado a la morgue judicial de Santa Fe, donde se realizará la autopsia. El estudio será fundamental para establecer la causa de muerte y determinar si se trató de una muerte natural, un accidente o si existió intervención de terceros.

Además, los investigadores buscan testigos y analizan cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona para reconstruir los movimientos registrados antes y después del hallazgo.

Por el momento, no se informó oficialmente la causa de muerte ni existen conclusiones sobre las circunstancias del fallecimiento.

Datos esclarecedores

De acuerdo a lo informado por el Diario Uno, la muerte del menor fue constatada por un médico del Samco de San Justo, quien realizó una primera revisión del cuerpo. Durante ese procedimiento, detectó una particularidad que luego adquirió relevancia para la investigación: cabellos largos en una de las manos del niño.

Ante este hallazgo, la fiscal Montegrosso dispuso que el cuerpo fuera trasladado para realizar la correspondiente necropsia, además de los estudios forenses destinados a establecer con precisión las circunstancias y la mecánica de la muerte.

En pleno análisis

El hallazgo de cabellos en las manos del menor es considerado por los investigadores como un indicio que podría ser compatible con una situación de resistencia o forcejeo. Sin embargo, será necesario aguardar los resultados de los estudios forenses para determinar su verdadero alcance.

Los cabellos serán sometidos a análisis y, eventualmente, podrán ser comparados con muestras de las personas vinculadas con la investigación. De esta manera, los investigadores buscan establecer si hubo un forcejeo y quién pudo haber estado en contacto con el niño antes de su muerte.

Por el momento, la investigación continúa bajo la dirección de la fiscal Daniela Montegrosso, mientras se aguardan los resultados de la necropsia y de las pericias forenses que permitirán avanzar en la reconstrucción de lo ocurrido.