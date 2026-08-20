¿Quién toca en Cosquín Rock 2027?

Cosquín Rock 2027 propone dos días de experiencias y música en vivo, artistas internacionales, los consagrados y lo nuevo de la escena musical. La montaña se llenará de indie, rock, trap, pop, música urbana, blues, metal, punk y electrónica con una programación imperdible. La cita es el 6 y 7 de febrero en el Aeródromo de Santa María de Punilla.

El fin de semana del año es Cosquín Rock, un fin de semana a pura música, el encuentro con amigos, la experiencia en familia, artistas consagrados, los nuevos de la escena, todo en una nueva edición del Festival. Con el anuncio de la grilla, la cuenta regresiva ya comenzó.

En la edición 2026, más de 90 mil personas sacudieron las montañas y disfrutaron de más de 100 artistas en los diferentes escenarios. Ahora, la intención es redoblar la apuesta.

Venta de entradas

Para agilizar la compra, se recomienda registrarse previamente en la web oficial del festival, configurando la cuenta y completando los datos personales. De esta manera, se ahorra tiempo al momento de adquirir los tickets, permitiendo seleccionar fácilmente entre envío a domicilio o retiro en punto habilitado.



Cosquín Rock cuenta con un sistema de verificación de compra: para confirmar la adquisición de tus entradas, es necesario verificar la identidad del titular de la tarjeta utilizada. Luego de realizada la compra, dispondrás de un plazo de 10 días para ingresar el código de seis dígitos que recibirás a través de tu homebanking. Este código puede demorar hasta 72 horas hábiles en reflejarse, dependiendo de la entidad bancaria.

YA ARRANCÓ LA VENTA GENERAL PARA #CR27 ☀️ Nos vemos el 6 y 7 de Febrero en el Aeródromo Santa María de Punilla



👉🏻 ETAPA VIAJANDO - Venta general, todos los medios de pago - con @bbva_argentina 12 cuotas sin interés



🎫 Tickets disponibles por https://t.co/JxB1pXKawz pic.twitter.com/5PRbfEhhWb — Cosquín Rock (@Cosquin_Rock) July 29, 2026

Una vez completado este proceso de verificación, en caso de no completarse correctamente la compra será automáticamente dada de baja.

Cuando esté habilitado el canje de entradas virtuales por las pulseras le llega un mail a los compradores con la información de los puntos de canjes y las fechas.

