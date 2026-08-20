Espinoza alertó por la crisis sanitaria: “Más de 2.200.000 de argentinos perdieron su cobertura médica”

El intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios, Fernando Espinoza, renovó cuestionamientos al presidente Javier Milei, ya que debido al “brutal ajuste implementado por su plan económico, millones de argentinos perdieron su cobertura médica y la posibilidad de acceder a sus medicamentos gratuitos”, lo que hace que el sistema de salud pública se vea recargado sin el financiamiento que le corresponden a las provincias y a los municipios.

“Desde que comenzó a gobernar la motosierra, de la que usted es un obediente y celoso gerente operativo, más de 2.200.000 argentinas y argentinos han perdido su cobertura médica. Son datos oficiales de la Superintendencia de Servicios de Salud”, contextualizó el alcalde del distrito más populoso del país.

“Las razones son obvias. Sólo hay que citarlas para que no se haga el distraído por esta consecuencia del plan económico que usted ‘gerentea’: pérdida de empleo formal o deterioro de los ingresos son las dos razones por las que las familias ya no tienen obras sociales o prepagas”, enumeró.

Asimismo, el jefe comunal matancero exclamó: “Desde que usted empezó su gestión, casi 450 mil jóvenes de entre 15 y 29 años perdieron la cobertura de salud que tenían vía obra social, prepaga o mutual, directamente afiliados o a través de sus padres, por la precarización laboral y la liberación del valor de las cuotas”.

“El sistema de salud pública se ve cada vez más sobrecargado y usted lo castiga más aún con las retenciones indebidas que hace de fondos que son de las provincias y de los municipios. Además, eliminó el Plan Remediar y dejó a 20 millones de argentinos sin medicamentos gratuitos”, anexó.

“Nosotros hacemos y haremos todo lo que podamos para garantizarle a nuestras vecinas y vecinos la atención de su bien más preciado: sus vidas y salud”, aseguró el intendente de La Matanza.

“Javier Milei, ante la proximidad de la visita de Su Santidad el Papa León XIV, con humildad le recomiendo leerlo y escuchar sus reflexiones, en especial cuando dice que ‘La salud no puede ser un lujo para unos pocos, sino que es una condición esencial para la paz social’”.

Y concluye: “La cobertura sanitaria universal no es solo un objetivo técnico, sino un imperativo moral para las sociedades que quieren definirse como justas. La protección y el cuidado de la salud deben ser accesibles a los más vulnerables, porque así lo exige su dignidad”. — Fernando Espinoza (@FerEspinozaOK) August 19, 2026

Y concluye: “‘La cobertura sanitaria universal no es solo un objetivo técnico, sino un imperativo moral para las sociedades que quieren definirse como justas. La protección y el cuidado de la salud deben ser accesibles a los más vulnerables, porque así lo exige su dignidad’”.

