Alak proyectó a Kicillof 2027: “Es la esperanza de la producción y el trabajo en la Argentina”

El presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el presidente del Partido Justicialista de La Plata, Julio Alak, encabezaron este jueves la apertura del seminario “Peronismo para Peronistas: propuestas para una transformación nacional”.

El encuentro se llevó adelante en la sede del PJ platense y contó con la presencia de la vicepresidenta del partido, Verónica Magario; y el presidente del PJ de Florencio Varela, Julio Pereyra, entre otras autoridades presentes.

Durante la apertura, Alak ratificó que “este frente nacional nos nuclea para debatir el presente y el futuro de nuestra nación, en un mundo que está en transformación. Y ese futuro viene de la mano de Axel Kicillof, quien es la esperanza de la producción y el trabajo en la Argentina”.

“Tenemos una inmensa ideología humanista que nos guía y una doctrina vigente en tres banderas: soberanía política, independencia económica y justicia social. Estos principios nos guían para ir construyendo entre todos la patria libre, justa y soberana que soñaron Perón y Eva Perón”, agregó el intendente de La Plata.

Por su parte, Kicillof afirmó que “en un mundo que está atravesando profundas transformaciones y disputas globales, debemos recordar la mirada innovadora y revolucionaria de Juan Domingo Perón: la neutralidad estratégica y la integración regional latinoamericana”.

“No debemos someternos a lo que dicten las potencias extranjeras ni involucrarnos en guerras o ideologías que no nos pertenecen: Argentina cuenta con recursos naturales, tradición científica e industria nacional para ocupar un rol estratégico en este nuevo escenario internacional”, añadió el mandatario bonaerense.

Argentina saqueada

“En este contexto tan complejo, tenemos un Gobierno nacional que representa los intereses de las corporaciones, el saqueo de nuestros recursos, la precarización del trabajo y la pérdida de derechos: a contramano de lo que pasa en todo el planeta, Javier Milei está destruyendo el capital social de los argentinos”, sumó Kicillof.

Acto seguido, manifestó que “en el peronismo estamos en las antípodas de este modelo: siguiendo nuestra tradición, promovemos un país que defienda a los trabajadores, los empresarios nacionales y un Estado presente y cercano a los más necesitados”.

Argentina cuenta con recursos naturales, tradición científica e industria nacional para ocupar un rol estratégico en este nuevo escenario internacional, sin embargo ese potencial está siendo dilapidado por las políticas de Milei.



Frente a ese panorama, los militantes tenemos la… pic.twitter.com/TBedPmZ6gH — Axel Kicillof (@Kicillofok) August 20, 2026

“Mientras denunciamos el desastre que está haciendo la gestión de Milei, es indispensable pensar, debatir y escuchar a todos los sectores para elaborar los programas que nos permitan transformar la realidad. Nuestra tarea indelegable es construir una alternativa política que ponga en valor nuestras capacidades, lleve adelante los proyectos de desarrollo que necesita nuestra sociedad y le devuelva la dignidad y el orgullo al pueblo argentino”, concluyó.

Peronismo para peronistas

La jornada cuenta con distintos paneles en los que se abordarán cuatro ejes centrales: modelo del Estado nacional; las principales estrategias para el desarrollo; educación y conocimiento; y cuidado de las personas.

Junto a @Kicillofok, @magariovero, @PereyraJulio y @Julio_Alak participamos de la apertura del Seminario "Peronismo por Peronistas".



Felicitamos a los compañeros del Frente Nacional Peronista por la iniciativa. Con debate y participación vamos a construir la alternativa… pic.twitter.com/DIdDoxABm5 — Andrés Larroque (@larroqueandres) August 20, 2026

Estuvieron presentes el secretario general del PJ bonaerense, Mariano Cascallares; los ministros de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; y de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; las ministras de Mujeres y Diversidad, Estela Diaz; y de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis; las subsecretarias de Promoción Sociocultural, Lorena Riesgo; y de Educación, Claudia Bracchi; el diputado nacional Pablo Todero; la legisladora provincial Lucía Iañez; el intendente de Florencio Varela, Andrés Watson; y el dirigente Juan Manuel Abal Medina.

Además, participaron funcionarios y dirigentes de las provincias de Chaco, Corrientes, Jujuy, La Rioja, Salta y Santa Fe.