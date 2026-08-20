“Por siempre”: nueva función de Palito Ortega en calle Corrientes

La cuenta regresiva ya comenzó y, ante la gran respuesta del público, Palito Ortega sumó una nueva función en el Teatro Ópera de la Ciudad de Buenos Aires: será el viernes 23 de octubre, además de la presentación ya anunciada para el próximo viernes 16 de octubre.

En el marco de su gira “Por Siempre”, el artista viene recorriendo distintos puntos del país y el exterior con una respuesta extraordinaria del público. Durante los últimos meses se presentó en Mar del Plata, Bahía Blanca, Paraná, Salta, Catamarca, Lomas de Zamora, Córdoba, Junín, Cañuelas, La Plata y Montevideo, reafirmando el vínculo inquebrantable que mantiene con varias generaciones desde hace más de seis décadas.

Completamente recuperado y con el entusiasmo intacto para reencontrarse con su público, Palito atraviesa un gran año artístico. Consolidando un recorrido que confirma la vigencia de uno de los artistas más queridos de la música popular argentina.

Con clásicos inolvidables como “Muchacho que vas cantando”, “Sabor a nada”, “Un muchacho como yo”, “Corazón contento” y “Despeinada”, el espectáculo propone un viaje por aquellas canciones que forman parte de la memoria colectiva y siguen emocionando a miles de personas.

Cada show es una invitación a compartir recuerdos, a reencontrarse con historias de vida atravesadas por la música y a celebrar una trayectoria excepcional. Porque la historia de Palito también es la historia de aquel joven Ramón de Lules que dejó Tucumán para perseguir sus sueños y terminó construyendo una de las carreras más importantes y queridas de la cultura popular argentina.

La función del viernes 16 de octubre ya se encuentra agotada, y la gran demanda llevó a sumar una nueva fecha el viernes 23 de octubre en el Teatro Ópera. Dos noches especiales dentro de la gira para cantar, emocionarse y celebrar junto a un artista que sigue eligiendo el escenario como lugar de encuentro.

Ya están disponibles a través de Ticketek las entradas para la nueva función del viernes 23 de octubre. Una nueva oportunidad para disfrutar en vivo de un repertorio que atraviesa generaciones y de una carrera que forma parte de la historia de la música popular argentina.