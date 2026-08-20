Intento de asesinato en Moreno: allanamientos y secuestro de armas y drogas

Una investigación por un intento de homicidio ocurrido en Moreno derivó este miércoles en una serie de allanamientos que permitieron secuestrar armas de fuego, municiones, marihuana y elementos presuntamente utilizados para el fraccionamiento de droga. Como resultado de los procedimientos, dos jóvenes de 18 años fueron aprehendidos por una causa vinculada a la Ley de Estupefacientes, informaron fuentes policiales.

El caso se inició el pasado 16 de agosto, cuando Lázaro Raúl Guzmán, de 23 años, ingresó al hospital con una herida de arma de fuego. El proyectil había ingresado por la zona de los glúteos y tenía orificio de salida en el abdomen.

El joven fue intervenido quirúrgicamente y posteriormente permaneció estable y fuera de peligro. En las primeras averiguaciones se estableció que había sido atacado en inmediaciones de la Plaza 25 de Mayo, aunque inicialmente no estaban claros los motivos de la agresión.

A partir de la investigación llevada adelante por personal de la DDI Moreno-General Rodríguez y efectivos de la EPDS Moreno, se realizó un relevamiento de cámaras de seguridad privadas de la zona y se logró identificar a tres sospechosos.

Los investigadores señalaron como presuntos autores a Franco Ezequiel Ferreyra, alias “El Diente”; Lautaro Ángel García, conocido como “Café”; y Jordán Diego Yoel Villalba, alias “Sosita”, todos con antecedentes penales.

Con las pruebas incorporadas a la causa, se solicitaron medidas judiciales que derivaron en seis órdenes de allanamiento y detención. Durante los procedimientos realizados junto con personal de la EPDS Moreno, los investigadores no lograron localizar a los principales sospechosos buscados, pero sí concretaron las aprehensiones de Santiago Oscar Ferreyra y Thiago Uriel Ortiz, ambos de 18 años.

En los domicilios allanados se encontró una importante cantidad de armas y municiones. Entre los elementos secuestrados había una carabina calibre .22 sin numeración visible, con cargador y 12 proyectiles, y una pistola Astra calibre .22, también sin numeración visible, con cargador colocado.

Además, los efectivos incautaron un kit de conversión táctica Micro Roni para pistola Glock, cuatro cargadores de distintos calibres y municiones calibre .22, 9 milímetros, .38 y .40.

En los procedimientos también fueron halladas cuatro balanzas de precisión, 11 teléfonos celulares y 40 envoltorios que contenían un total de 62,5 gramos de marihuana, elementos que reforzaron la hipótesis de una actividad vinculada con la comercialización de estupefacientes.

El Ministerio Público Fiscal avaló los secuestros de las armas de fuego, municiones y teléfonos celulares. Por su parte, la UFI N° 12 dispuso la formación de una causa separada por infracción a la Ley 23.737, convalidó las aprehensiones y el secuestro de la marihuana.

Mientras avanzan las actuaciones judiciales, los investigadores continúan con las tareas destinadas a localizar a Lautaro Ángel García y Franco Ezequiel Ferreyra, quienes permanecen prófugos en el marco de la investigación por el ataque a tiros.

