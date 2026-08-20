CABA desreguló la VTV y ya se pueden inscribir los talleres que quieran dar el servicio

La Ciudad desreguló la VTV y se convierte en el primer distrito del país en liberar el servicio: desde este jueves abre la inscripción para todos los talleres mecánicos que quieran hacer la Verificación Técnica Vehicular Obligatoria en territorio porteño.

“Oficialmente terminado el monopolio de la VTV. Desde hoy, cualquier taller o concesionario puede inscribirse para dar este servicio”, expresó el jefe de Gobierno, Jorge Macri, al confirmar la medida a través de sus redes sociales.

AHORA. Oficialmente terminado el monopolio de la VTV. Desde hoy, cualquier taller o concesionario puede inscribirse para hacer la VTV. — Jorge Macri (@jorgemacri) August 20, 2026

La nueva norma establece que los controles ya no se harán únicamente en las plantas oficiales concesionadas, sino que se podrán efectuar en talleres mecánicos particulares y concesionarias habilitados.

En concreto, se reglamentó la ley 6.963 aprobada por la Legislatura que establece la liberación y desregulación permanente en el proceso de inscripción de talleres que quieran brindar el servicio de VTV, siempre de acuerdo a la normativa vigente y con el equipamiento necesario.

Esta nueva disposición incluye concesionarias y cualquier tipo de taller interesado, además de simplificar el proceso, los trámites y superficies mínimas necesarias para atender al público.

Para la inscripción, el Gobierno porteño habilitó un correo de consultas y envío de documentación: [email protected]. En tanto, a partir del 1 de septiembre se habilitará la plataforma simplificada en la página oficial del Gobierno de la Ciudad.