jueves 20 de agosto de 2026 - Edición Nº4534

Política | 20 ago 2026

Ley 6.963

CABA desreguló la VTV y ya se pueden inscribir los talleres que quieran dar el servicio

De este modo, Buenos Aires se convierte así en el primer distrito del país en liberar el servicio de Verificación Técnica Vehicular Obligatoria. Los detalles.

Nueva etapa en la revisión.
TAGS: JORGE MACRI, DESREGULACION, VTV, CABA

La Ciudad desreguló la VTV y se convierte en el primer distrito del país en liberar el servicio: desde este jueves abre la inscripción para todos los talleres mecánicos que quieran hacer la Verificación Técnica Vehicular Obligatoria en territorio porteño. 

“Oficialmente terminado el monopolio de la VTV. Desde hoy, cualquier taller o concesionario puede inscribirse para dar este servicio”, expresó el jefe de Gobierno, Jorge Macri, al confirmar la medida a través de sus redes sociales.

La nueva norma establece que los controles ya no se harán únicamente en las plantas oficiales concesionadas, sino que se podrán efectuar en talleres mecánicos particulares y concesionarias habilitados. 

En concreto, se reglamentó la ley 6.963 aprobada por la Legislatura que establece la liberación y desregulación permanente en el proceso de inscripción de talleres que quieran brindar el servicio de VTV, siempre de acuerdo a la normativa vigente y con el equipamiento necesario. 

Esta nueva disposición incluye concesionarias y cualquier tipo de taller interesado, además de simplificar el proceso, los trámites y superficies mínimas necesarias para atender al público

Para la inscripción, el Gobierno porteño habilitó un correo de consultas y envío de documentación: [email protected]. En tanto, a partir del 1 de septiembre se habilitará la plataforma simplificada en la página oficial del Gobierno de la Ciudad.

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