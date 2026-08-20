¿Cuánto aumentaron los sueldos en lo que va del año? El INDEC publicó el dato de junio

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer este jueves el informe técnico sobre el Índice de Salarios, el cual registró en junio de 2026 un incremento del 2,9% respecto de mayo. Con este resultado, la remuneración de los trabajadores acumuló un alza del 18,5% en el primer semestre del año en comparación con diciembre de 2025.

En la medición interanual, el indicador general mostró una suba del 35,7%, marcando la evolución del poder adquisitivo frente al mismo período del año anterior.

El desglose por sectores: informalidad al frente

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El índice de salarios se incrementó 2,9% en junio de 2026 respecto de mayo y acumuló un alza de 18,5% en el primer semestre https://t.co/I2gOZAlYix pic.twitter.com/bNSBN5ILB0 — INDEC Argentina (@INDECArgentina) August 20, 2026

El crecimiento mensual del 2,9% respondió a comportamientos dispares entre los distintos sectores económicos y laborales del país:

Sector privado no registrado (informal): encabezó la suba del mes con un incremento del 4,4%.

Sector público: registró un aumento general del 3,4%.

Sector privado registrado (formal): experimentó la variación más moderada, con un alza del 1,9%.

En el análisis acumulado de los primeros seis meses de 2026, los trabajadores no registrados también lideraron la recuperación con un avance del 29,4%, seguidos por el sector público con un 17,6% y el sector privado formal con un 14,5%.

En términos interanuales, el trabajo informal acumuló un incremento del 59,5%, mientras que el sector público avanzó un 30,1% y el sector privado registrado un 29,6%.

La brecha en el sector público: Nación vs. Provincias

El informe del INDEC detalló además el comportamiento del empleo estatal, diferenciando la evolución de los ingresos a nivel nacional y provincial.

Durante junio de 2026, los salarios del subsector público provincial mostraron un incremento mensual del 2,0%, mientras que en el subsector público nacional el ajuste fue del 1,1%.

En la comparación acumulada frente a diciembre del año previo, los empleados estatales provinciales registraron una suba del 16,4%, superando el 13,7% correspondiente a los trabajadores de la administración nacional. Finalmente, en la variación interanual, el ámbito provincial marcó un alza del 29,7% frente al 23,6% alcanzado por el sector nacional.