Kicillof va contra Mercado Pago y Ualá por cobros abusivos y culpa a Milei

En el marco de un fuerte incremento en la morosidad y el endeudamiento de los hogares, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, presentaron medidas de protección para usuarios de billeteras virtuales. La iniciativa surge tras una ola de denuncias por presuntos abusos, acoso y violaciones a la normativa de Defensa del Consumidor.

Durante una conferencia de prensa en la Sala de Conferencias de la Gobernación, Kicillof trazó un duro diagnóstico sobre la situación económica actual: “En nuestro país hay una situación de gravedad extraordinaria: no solo el 60% de la población adulta está endeudada, sino que cerca de 6 millones de personas se encuentran en situación de mora y no pueden pagar las deudas que contrajeron”.

En ese sentido, el mandatario provincial atribuyó esta problemática a la gestión macroeconómica del presidente Javier Milei, sosteniendo que las familias debieron recurrir al crédito para cubrir necesidades básicas como la compra de alimentos, el pago de alquileres y el acceso a medicamentos.

El rol de las fintech y la falta de regulación nacional

Axel Kicillof puso el foco en el cambio de naturaleza de las plataformas digitales de pago, que pasaron de ser simples billeteras virtuales a actuar como entidades crediticias. Según explicó, estas empresas otorgan financiamiento y colocan fondos sin estar sujetas a los mismos controles macroprudenciales que rigen para las entidades financieras tradicionales con el objetivo de evitar crisis sistémicas.

“Lamentablemente, el Gobierno nacional no está haciendo nada ante la angustia y la desesperación de millones de argentinos”, remarcó el Gobernador. Asimismo, enfatizó que la potestad regulatoria sobre las instituciones que otorgan crédito pertenece al ámbito nacional, por lo que la Provincia decidió implementar las herramientas disponibles dentro de su margen de actuación local para defender a los consumidores.

Sumarios administrativos y multas de hasta $1.883 millones

Por su parte, el ministro Augusto Costa brindó detalles sobre las acciones administrativas en curso. Solo en el primer semestre del año, la Dirección de Defensa del Consumidor bonaerense recibió 2.240 denuncias contra empresas destacadas del sector Fintech como Mercado Pago, Ualá, Naranja Digital, Personal Pay, Brubank y Cencosud.

Los reclamos apuntan a presuntos incumplimientos contractuales, acoso e hostigamiento para el cobro de deudas. Ante esta situación, las autoridades provinciales abrieron un expediente de investigación solicitando que las plataformas informen detalladamente los criterios con los que aplican las tasas de interés y la composición del Costo Financiero Total (CFT).

Las compañías involucradas deberán presentar sus descargos correspondientes. En caso de ratificarse las infracciones a la Ley de Defensa del Consumidor, el régimen legal establece multas de hasta $1.883 millones, además de la exigencia de revertir los incumplimientos y corregir las prácticas abusivas detectadas.