El número dos de Caputo afirmó que la motosierra “fue validada por la población”

El viceministro de Economía, José Luis Daza, expuso este jueves en el Council de las Américas 2026 “Argentina: Perspectivas económicas y políticas”, en donde destacó las políticas económicas implementadas por el Gobierno nacional para “ordenar la economía, fomentar la llegada de inversiones al país y reducir la inflación”.

En este marco, el funcionario hizo hincapié en que “se logró evitar una crisis” y se realizó un ajuste fiscal que nadie creía posible, sin reestructurar la deuda doméstica. “El día uno, cuando el presidente Javier Milei, el ministro Luis Caputo y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, deciden trabajar con el mercado y no hacer un default, se empezaron a sentar las bases de la Argentina moderna”, exclamó.

Asimismo, el número dos del Palacio de Hacienda destacó que el cambio en la Argentina se inició cuando decide elegir a un Presidente cuyo símbolo era la motosierra. “Ese fue el momento que la Argentina le avisa al mundo que había cambiado”, señaló.

En relación a los resultados obtenidos mediante el programa económico, Daza afirmó que “Argentina hoy tiene una de las posiciones macro más fuertes de todos los países del mundo”, y actualmente “el único país del G20 que está con superávit fiscal”. Además, remarcó la importancia de que “hoy en Argentina hay una aceptación del rol esencial del equilibrio fiscal”.

“Lo más importante es que esto ya es algo aceptado transversalmente; fue validado por la población y esto es un cambio profundo”, aseguró Daza y luego puso de relieve que todas las medidas que se han implementado se realizaron “respetando el estado de derecho y la santidad de los contratos”.

Finalmente, el viceministro recalcó: “Cuando me dicen que soy optimista digo que no soy optimista sino realista; cuando miramos hacia adelante no hay un país que tenga mejores perspectivas de crecimiento a nivel mundial que Argentina si perseveramos y seguimos en la dirección”.