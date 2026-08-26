Fernando Espinoza: “Los jóvenes no quieren más esta Argentina de miseria”

Un multitudinario encuentro federal se vivió este sábado en el partido de San Martín, allí el intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, participó del lanzamiento de MDF Juventudes, la rama juvenil del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), que reunió a jóvenes de distintos sectores de la Argentina y estuvo encabezado por el gobernador bonaerense Axel Kicillof, junto a la vicegobernadora Verónica Magario.

@Kicillofok a las y los jóvenes en el lanzamiento de MDF Juventudes. pic.twitter.com/FQubULjB0D — Movimiento Derecho al Futuro (@MOVIMIENTODAF) August 23, 2026

“Un encuentro impresionante de jóvenes de toda la Argentina: chicos universitarios, jóvenes del movimiento obrero, centros de estudiantes secundarios, organizaciones sociales, representantes de las economías regionales y de clubes de barrio. Este encuentro representa lo que quiere nuestra juventud, lo que ya no quiere y, fundamentalmente, los sueños y las esperanzas que tiene”, expresó el alcalde matancero.

En igual tono, bramó: “Los jóvenes no quieren más esta Argentina de miseria, esta Argentina donde tanto está sufriendo el pueblo y, especialmente, nuestra juventud”.

“Milei le echa la culpa a los jóvenes que se endeudan, cuando la realidad es que se endeudan por su macabro plan económico, y tampoco llegan a fin de mes”, sostuvo Fernando Espinoza.

“Hoy es un antes y un después para la Argentina. Estamos en una etapa bisagra, en la que vuelve a ponerse en el centro la defensa de nuestra soberanía, de nuestra identidad y de un proyecto de país. Se vio muy fuerte lo que pasó en el Mundial con la bandera de Malvinas”, indicó Fernando Espinoza.

En igual tenor, el mandatario de la quinta provincia argentina puso de relieve que “esto no sería posible sin una juventud comprometida, una marea de jóvenes que se organiza, se expresa y construye comunidad en cada ciudad de nuestra Patria. Una juventud que, junto a la clase media y a las trabajadoras y trabajadores, va a cambiar el destino de la Argentina”.

…unidos por las ganas de construir una Argentina diferente.



Eso fue lo que se sintió en el lanzamiento de @JuventudesMDF, junto a @Kicillofok y @magariovero. pic.twitter.com/WsmUcuVIrj — Fernando Espinoza (@FerEspinozaOK) August 23, 2026

La jornada se presentó como un punto de inflexión para las nuevas generaciones y como un espacio para expresar sus sueños, sus expectativas y su compromiso con el futuro del país. En ese sentido, Fernando Espinoza señaló: “Se sintió muy fuerte el ida y vuelta y el sentimiento de cambio personificado en la figura de Axel”. Y concluyó: “La Argentina que viene es con Axel presidente y con la juventud como protagonista”.