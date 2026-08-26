La Municipalidad de Almirante Brown lanzó recomendaciones frente a los abusos hacia deudores

La Oficina de Defensa del Consumidor del Municipio de Almirante Brown difundió una serie de recomendaciones para evitar que las vecinas y los vecinos sean víctimas de abusos al contraer deudas con financieras, bancos o billeteras virtuales, e incluso en el sistema financiero informal.

El organismo comunal recomendó que antes de solicitar cualquier tipo de crédito consultar en esa Oficina de Defensa del Consumidor sobre términos y condiciones del endeudamiento. Podrán hacerlo de lunes a viernes entre las 8 y las 14 horas en las oficinas de la calle Junín Sur N° 1246, entre Lerma y Olavarría (Burzaco), o llamando telefónicamente al 5034-6200 internos 211, 212 y 213. También enviando un WhatsApp al 11-6960-2391.

Otra de las recomendaciones que se hicieron públicas fue “no refinanciar deudas sin consultar a esta Oficina previamente”, como también “chequear los intereses y los plazos de las cuotas antes de tomar cualquier tipo de crédito, observado además el Costo Total Financiero”.

Finalmente se aconsejó a los vecinos “evitar tomar nuevos créditos para saldar préstamos anteriores” y se aclaró que la atención y el asesoramiento municipal es totalmente gratuito y se encuentra a disposición de todos los vecinos.

Asimismo, en línea con las acciones que lleva adelante la provincia de Buenos Aires frente a la problemática de los abusos hacia los deudores morosos (y que posee habilitada la línea 148), se indicó que “el trato digno y la información son derechos” para todos los vecinos.

“Las recomendaciones de nuestro Municipio se producen en un momento de gran angustia para miles de hogares que se encuentran sobre endeudados luego de tener que utilizar billeteras virtuales o tarjetas de crédito para adquirir en algunos casos incluso alimentos, medicamentos o vestimenta, e incluso pagar servicios”, indicó el diputado provincial Mariano Cascallares.

Estas situaciones se ven agravadas en muchos casos por permanentes llamados intimidatorios de parte de entidades acreedoras y de estudios jurídicos presionando por los pagos.