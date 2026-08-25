Récord de exportaciones agroindustriales: 74 millones de toneladas en siete meses

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación informó que, en los primeros siete meses del 2026, se exportaron 74,3 millones de toneladas de productos de la agroindustria, con un crecimiento del 13 % respecto de 2025, representando un volumen histórico, de acuerdo a los datos procesados por la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional, en base al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

En lo que hace al valor exportado, fue de 32.507 millones de dólares, un 15 % superior al mismo período del 2025.

Del análisis del período se destacan que 35 complejos (incluyen productos primarios y sus derivados) presentaron incrementos respecto del año 2025. Estos complejos explican el 93% del monto total exportado por la agroindustria.

Se destacan el caso del algodón (+ 114 %); girasol (+100 %); ovinos (+87 %); apicultura (+63 %); bovinos y trigo (+37 %); cítricos agrios (+44% ); pesca y acuicultura (+22 %); maíz (+13 %); lácteos (+14% ), entre otros.

Argentina exportó en estos siete meses 361 productos a 133 destinos. Se destacan algunos productos que, si bien se exportan con bajos montos, presentaron crecimientos representativos. Tal es el caso de madera contrachapada, chapada o estratificada (+1.112 %); reses o medias reses, de cordero, congeladas (+727 %); hilados de algodón (+464 %); nabo o colza para siembra (+417 %); peras secas (+250 %); café tostado, sin descafeinar (+155 %); frambuesa y mora congeladas (+150 %); porotos adzuki secos desvainados (+123 %), semillas de coriandro (+101 %), entre otros.

Los principales destinos de venta fueron India (aceites de soja y girasol), China (carne bovina, productos de soja y pesca), Brasil (trigo, lácteos y hortalizas pesadas), Vietnam (maíz, trigo y productos de soja), Estados Unidos (carne bovina, miel, productos vitivinícolas), Chile (soja, girasol y carne bovina), Arabia (maíz, soja y cebada), Perú (maíz, soja y pesca), Indonesia (soja, trigo y maíz) y Malasia (maíz, soja y girasol). Estos 10 destinos destacados representan el 51% del monto exportado.

Por otra parte, en estos primeros meses del año se exportaron productos a 15 destinos que en el año anterior no presentaron compras, como Libia, Liberia Guyana, Macedonia, Azerbaiyán, Georgia, Haití, entre otros.

