Cierran Aeroparque por tres días y trasladan más de la mitad de los vuelos a Ezeiza

El Aeroparque Jorge Newbery suspende todas sus operaciones desde este martes a las 9 de la mañana hasta las 16 del jueves 27 de agosto. El cierre temporal es para realizar tareas de mantenimiento preventivo en la pista de aterrizaje de la terminal metropolitana.

Durante este período, se estima que entre el 50 % y el 60 % de los vuelos programados se trasladarán al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, por lo que el Ministro Pistarini verá incrementada su actividad en un 80% para absorber la demanda de vuelos nacionales e internacionales de cabotaje.

El resto de los servicios programados para estas jornadas debieron ser cancelados de manera anticipada por las diferentes aerolíneas operadoras.

Los trabajos

El objetivo principal de estas obras en la pista es garantizar que la infraestructura esté en óptimas condiciones para la temporada alta, dado que la mayor demanda turística y de viajes en la terminal metropolitana comienza en octubre.

Los trabajos que se ejecutan en Aeroparque se centran principalmente en tareas de bacheo y de balizamiento de la pista de aterrizaje. Estas intervenciones responden directamente al fuerte aumento de la demanda que registra la terminal.

En la actualidad, este aeropuerto alcanza picos de hasta 440 vuelos diarios en sus jornadas de mayor movimiento operativo y las obras forman parte de un plan integral impulsado por Aeropuertos Argentina para acompañar las perspectivas de crecimiento del sector.

