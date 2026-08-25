Sin luz ni gas: fue recuperado un edificio de 8 pisos tomado hace 30 años en Núñez

La Ciudad recuperó en Núñez un edificio de 8 pisos y 32 departamentos, sin luz ni gas, tomado desde hace 30 años en Manuela Pedraza 1875, entre Grecia y 3 de Febrero. El operativo, realizado tras una orden judicial, se llevó adelante a partir de denuncias de vecinos porque el lugar era un foco de inseguridad en el barrio.

Cabe consignar que desde diciembre de 2023 ya fueron devueltas a sus dueños 937 propiedades, lo que equivale a unos 500 millones de dólares.

En el operativo de las últimas horas trabajaron efectivos de la Policía de la Ciudad y personal de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), de Emergencias, de la Red de Atención, la Guardia de Auxilio y el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad. Más de 100 personas (en su gran mayoría extranjeros: peruanos, bolivianos y paraguayos) llegaron a ocupar la propiedad, ubicada a una cuadra de la estación Núñez del tren Mitre y a cuatro de la avenida Del Libertador.

En abril pasado la Ciudad había constatado que el edificio se encontraba en pésimas condiciones estructurales. “Hasta hubo incendios intencionales adentro y de milagro no hubo víctimas”, dijeron los vecinos. La propiedad estaba llena de chatarra y basura. Fue limpiada y tapiada para evitar una nueva intrusión.

“La usurpación de un inmueble no solo perjudica al propietario; también al barrio, porque se instala el mal en la cuadra: hay droga, inseguridad, trata, talleres textiles con trabajo esclavo, de todo”, sostuvo el jefe de Gobierno, Jorge Macri.

Asimismo, afirmó que “vamos a seguir haciendo estos operativos y a liberar todas las propiedades que fueron usurpadas. No cambiaron las leyes ni los jueces, cambió la decisión política y la confianza de la gente en nosotros. En la Ciudad, la ley se cumple”.

Constitución, Balvanera (en la zona de Once), San Telmo, La Boca, Almagro y Palermo lideran el ranking de barrios con más operativos de desalojo realizados durante esta gestión.

Se busca, además, que cada vecino de la Ciudad pueda desarrollar su vida en condiciones de orden y tenga los mismos derechos y obligaciones, vivan donde vivan.

Este edificio estuvo usurpado durante 30 años en pleno Núñez. Los vecinos denunciaban violencia.



Lo recuperamos y le devolvimos la tranquilidad al barrio.



Ley y orden. pic.twitter.com/8CCETYJCyC — Jorge Macri (@jorgemacri) August 24, 2026

El Gobierno porteño también desalojó parques, plazas y veredas comerciales de manteros (el equivalente a 67 kilómetros lineales), y siguen los controles en los límites de la Ciudad con la provincia de Buenos Aires y los operativos de saturación en barrios y villas para garantizar la seguridad.