Música y neurosis en Dumont 4040: “Qué gran invento es el amor”

El 3 de septiembre se estrenará Qué gran invento es el amor. Música y neurosis, una obra escrita por Andrés Caminos, Gadiel Sztryk (Sutottos) y Alexandra Kohan. Las funciones serán en Dumont 4040 los jueves de septiembre y octubre a las 20 horas.

Con Alexandra Kohan, la actuación de James Cowan y en piano y dirección musical Pablo Viotti. La dirección general del espectáculo es de Andrés Caminos y Gadiel Sztryk.

Qué gran invento el amor: música y neurosis es un elogio del amor hecho desde las canciones, el psicoanálisis y el humor.

Se trata de pensar el amor, pero no desde las definiciones que pretenden dictar qué es y qué no es, sino desde las distintas maneras en las que el amor se dice.

La ficción, las canciones, el humor y el psicoanálisis sostienen la ambigüedad de las experiencias amorosas y no encierran el amor en definiciones.

Un recorrido por esas canciones del rock nacional que narran la experiencia amorosa en su singularidad. Hablamos del amor, no para saber qué es, sino para mantenerlo insabido, para inventarlo de nuevo.

