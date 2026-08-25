Terminante advertencia de Alberto Samid: “Nos estamos quedando sin vacas”

El empresario matarife Alberto Samid analizó la situación ganadera en Argentina y planteó que “el problema que tenemos no es la caída del consumo, sino la caída de la producción. Hemos perdido en los últimos 20 años 500.000 cabezas por año, nos estamos quedando sin vacas”.

Acto seguido, indicó en declaraciones a la AM 530 que esta reducción del rodeo impacta sobre los precios y el consumo. “La consecuencia de quedarnos sin vacas es que el precio sube, porque todo es oferta y demanda, y la gente no puede comprar. Entonces cae el consumo, pero el problema verdadero es que nos estamos quedando sin vacas”, insistió el exdiputado provincial.

En tanto, subrayó que la realidad argentina se da “a diferencia de Paraguay y Uruguay, que en los últimos 20 años duplicaron su rodeo, mientras que Brasil lo triplicó”.

Consultado por los motivos de esta reducción, el Rey de la Carne evaluó que “son muchas las causas. Principalmente, que nosotros tenemos tanto, nos sobra la comida, nos sobran las vacas, nos sobra todo y no le damos bola a nada”.

“La culpa es nuestra, de los gobiernos y de los ganaderos. Nuestros vecinos le dan mucho más bola a todo, valoran más las cosas”, reforzó Samid.

“Aparte, se matan animales preñados con 8 o 9 meses de gestación, que pesan 200 kilos. Como la hacienda se vende por kilo, los ganaderos las mandan a faenar así, entonces cobran 150 o 200 kilos más. Pero donde se faenan los animales, vas ahí y, cuando lo están matando y nace el ternero caminando y se muere. Un desastre, eso se tendría que prohibir. Único país que lo hace”, concluyó el dirigente peronista.