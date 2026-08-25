Rotación de banca en el Frente de Izquierda: asume el diputado Juan Carlos Giordano

En la sesión prevista para este miércoles 26 de agosto en la Cámara de Diputados de la Nación va a asumir Juan Carlos Giordano. Lo hará en nombre de Izquierda Socialista como parte de las bancas rotativas del Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad.

En concreto, Giordano reemplazará a Néstor Pitrola, integrando de esta manera la bancada del FIT-Unidad junto a Romina Del Plá (Partido Obrero) y Myriam Bregman y Nicolás del Caño (PTS).

“Es un orgullo volver a ser diputado del Frente de Izquierda para seguir poniendo nuestras bancas tanto en el Congreso como en las calles al servicio de derrotar el plan motosierra de Milei y sus cómplices”, exclamó Giordano.

Del mismo modo, afirmó que la intención es ratificar “la única salida favorable para el pueblo trabajador y la juventud, como lo es la pelea por un gobierno de la izquierda y de la clase trabajadora que termine con el hambre, la entrega y el sometimiento al FMI”.