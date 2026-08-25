Política | 25 ago 2026
Congreso
Rotación de banca en el Frente de Izquierda: asume el diputado Juan Carlos Giordano
El legislador de Izquierda Socialista reemplaza a su par del Partido Obrero, Néstor Pitrola. Afirmó que el objetivo es “seguir poniendo nuestras bancas tanto en el Parlamento como en las calles al servicio de derrotar el plan motosierra”.
En la sesión prevista para este miércoles 26 de agosto en la Cámara de Diputados de la Nación va a asumir Juan Carlos Giordano. Lo hará en nombre de Izquierda Socialista como parte de las bancas rotativas del Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad.
En concreto, Giordano reemplazará a Néstor Pitrola, integrando de esta manera la bancada del FIT-Unidad junto a Romina Del Plá (Partido Obrero) y Myriam Bregman y Nicolás del Caño (PTS).
“Es un orgullo volver a ser diputado del Frente de Izquierda para seguir poniendo nuestras bancas tanto en el Congreso como en las calles al servicio de derrotar el plan motosierra de Milei y sus cómplices”, exclamó Giordano.
Del mismo modo, afirmó que la intención es ratificar “la única salida favorable para el pueblo trabajador y la juventud, como lo es la pelea por un gobierno de la izquierda y de la clase trabajadora que termine con el hambre, la entrega y el sometimiento al FMI”.