Salvaje entradera en Mar del Plata: lo golpearon con un palo de hockey y se llevaron su camioneta

Una familia del barrio San Carlos de Mar del Plata vivió una verdadera pesadilla al sufrir una violenta entradera. Este lunes, tres delincuentes ingresaron a la vivienda, golpearon a un hombre con un palo de hockey y escaparon con su camioneta Volkswagen Amarok, aunque el vehículo fue recuperado horas después luego del operativo policial desplegado.

A través de un mensaje de WhatsApp en el grupo vecinal, la mujer de la familia damnificada reveló: “Entraron a mi casa, nos pegaron, se llevaron la camioneta de mi marido. Es una camioneta Amarok gris”.

Tras indicar que su esposo quedó “desfigurado de los golpes”, explicó que “por suerte solo superficial. Nunca pensé vivir algo así”,

“Mi está nene muy asustado, él vio todo. Usaron su palo de hockey para pegarle a mi marido”, agregó la mujer.

#Policiales 🚨🏠 Salvaje entradera en Mar del Plata: golpearon a un hombre con el palo de hockey de su hijo



Una familia del barrio San Carlos de Mar del Plata vivió una verdadera pesadilla ayer lunes por la mañana cuando tres delincuentes sorprendieron a un hombre mientras… pic.twitter.com/0vrBPbPQ2t — ANDigital (@ANDigitalOK) August 25, 2026

El accionar delictivo

Los asaltantes arribaron a bordo de un Peugeot y esperaron a que el hombre estacionara su vehículo para sorprenderlo. Cuando descendió de su camioneta, lo interceptaron y lo obligaron a entrar a la propiedad mediante golpes y empujones. Una vez dentro, se encontraron con su esposa y su hijo.

Uno de los integrantes de la banda se quedó afuera y escapó en el Peugeot en el que habían llegado, mientras los otros dos permanecieron dentro de la vivienda para concretar el robo.

En imágenes captadas por las cámaras de seguridad del interior de la casa se observa cómo uno de los ladrones redujo a la mujer mientras sus cómplices recorrían los ambientes en busca de dinero y objetos de valor.

Los asaltantes exigían dólares, pero la familia dijo no tener moneda extranjera. Fue allí cuando subieron a la planta alta y obligaron al hijo de la familia a bajar hasta donde se encontraban sus padres.

La Policía logró encontrar la camioneta en la zona de Intendente Olegario Olazar y Cacique Manrique, en el barrio Las Retamas, donde pudo ser recuperada. La investigación continúa para identificar y localizar a los responsables de la violenta entradera.