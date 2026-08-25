Cachete de vaca: furor por el Sándwich Beef Cheek

Con el ahumado como técnica, identidad y punto de partida, Ribs al Río continúa ampliando su propuesta gastronómica con dos sándwiches que exploran diferentes formas de llevar la cultura del BBQ a la mesa.

Por un lado, el recientemente lanzado -y ya disponible en todas las sucursales-, el Beef Cheek Sandwich, con cachete de vaca, queso cheddar, cebolla crispy y salsa Mil islas. Por otro lado, el último lanzamiento: un homenaje a uno de los sándwiches más reconocidos del fast food, un símil del Mc Queso reinterpretado desde la identidad smokehouse de la marca y disponible actualmente en las sucursales Costanera Norte y Unicenter.

El Beef Cheek Sandwich tiene por protagonista al corte de carne vacuna correspondiente al músculo de la mandíbula de la vaca, conocido también como cachete o carrillera. Su principal distintivo está en el tratamiento de la carne: se cocina y ahúma durante ocho horas, lo que la vuelve extremadamente tierna, al punto de deshacerse en cada mordida.

Se completa con queso cheddar, cebolla crispy y salsa Mil islas, dentro de un sándwich pensado para poner en primer plano una pieza que todavía resulta poco habitual para el público argentino y demostrar todo lo que puede ofrecer cuando el fuego, el humo y el tiempo se convierten en parte central de la preparación.

Por su parte, el homenaje al Mc Queso nace de una reversión desarrollada por Osky Alzogaray, uno de los fundadores de Ribs al Río, con la idea de tomar un sabor conocido y llevarlo al lenguaje propio de la casa. La preparación utiliza pan de Kalis colocado al revés, dos fetas de queso cheddar y una de queso pategrás en el medio, junto con mostaza de Dijon.

Con estas incorporaciones, Ribs al Río continúa explorando nuevos formatos alrededor de una cocina donde el ahumado es técnica, identidad y punto de partida para crear productos propios, sin dejar de lado los sabores capaces de conectar con distintas generaciones de comensales.