Marcelo D2 brindará un show único en el C Art Media

Marcelo D2, una de las figuras más importantes de la música brasileña contemporánea, llegará a Buenos Aires este domingo 30 de agosto para presentarse en C Art Media de la Ciudad Buenos Aires, con entradas a la venta a través de Passline.

Con más de tres décadas de trayectoria, el artista revolucionó la escena musical de Brasil al fusionar el rap con el samba y construir una identidad sonora única que lo convirtió en un referente de la música latinoamericana.

El show recorrerá distintas etapas de su carrera, desde los clásicos que marcaron generaciones hasta las canciones de su proyecto más reciente, el Novo Samba Tradicional, movimiento presentado en el álbum IBORU y continuado a través de los cuatro volúmenes del Manual Práctico do Novo Samba Tradicional.

Con una trayectoria que incluye presentaciones en 28 países, múltiples premios y más de 700 millones de reproducciones en plataformas digitales, Marcelo D2 regresa a la Argentina para ofrecer una noche única junto a su público local.

Marcelo D2 es uno de los artistas más influyentes de la música brasileña contemporánea. Fundador de Planet Hemp y referente en la fusión entre rap y samba, lleva más de 30 años construyendo una carrera marcada por la innovación y la búsqueda constante de nuevos lenguajes musicales.

Con 21 álbumes editados —ocho junto a Planet Hemp y trece como solista—, se presentó en 28 países y recibió múltiples reconocimientos, discos de oro y diversas nominaciones a los premios más importantes de la industria musical.

En 2023 lanzó IBORU, nominado al Latin Grammy como Mejor Álbum de Samba, donde presentó el concepto de Novo Samba Tradicional, un movimiento que combina la tradición del samba con elementos contemporáneos del rap y la producción urbana.

Con más de 700 millones de reproducciones en plataformas digitales, Marcelo D2 continúa consolidándose como una de las voces más innovadoras y representativas de la música latinoamericana.