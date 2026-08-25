“Invasión” a Tierra del Fuego: “Con un Presidente que tiene de ídola a Thatcher esto no iba a terminar bien”

El secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de la provincia de Tierra del Fuego, Andrés Dachary, objetó la llegada de un petrolero de bandera británica al puerto de Ushuaia y calificó el hecho como “una situación sumamente grave” y expuso que no se registran “antecedentes de esta característica”.

El funcionario sostuvo que el petrolero “aparentemente venía de Cullen”, donde existe actividad petrolera, y afirmó que “nuestra provincia desalienta toda la actividad económica que pueda llegar a ser funcional con la usurpación de Malvinas”.

🚫UN PETROLERO BRITÁNICO AMARRÓ EN EL PUERTO DE USHUAIA.



🗣️"Para nosotros esta es una situación sumamente grave porque es un hecho inédito que nunca se había suscitado. Vos te imaginás la la sensibilidad que debería tener para todo el país una cuestión de estas características"… pic.twitter.com/SmVrVXWu2O — El Destape 1070 (@eldestape_radio) August 25, 2026

Dachary vinculó la llegada del buque con la intervención del puerto dispuesta por el Gobierno nacional y sostuvo que “no había ningún motivo que justifique lo que fue la intervención”. Además, planteó que “a partir de estas situaciones se empieza a entender cuál fue la lógica de esta intervención”.

Sobre el funcionamiento de la terminal fueguina, destacó en declaraciones a El Destape Radio que “año tras año recibe más de 500 recaladas” y que allí operan “buques que tienen destino de la Antártida”, además de embarcaciones de pesca, contenedores y buques bioceánicos.

El secretario de Malvinas relacionó el episodio con otras decisiones del Gobierno nacional vinculadas al Atlántico Sur. “Hay un cúmulo de situaciones que tienen que ver estrictamente con la soberanía que cada vez se van complejizando más”, afirmó.

Dachary recordó que “hace poco más de un mes” Tierra del Fuego tuvo “la llegada de un buque de guerra de las Malvinas entrando en aguas jurisdiccionales en otra parte de la provincia”.

También cuestionó el remate de tierras estratégicas en Ushuaia y advirtió que “actualmente el Gobierno nacional está rematando 38 hectáreas del área naval austral, un lugar estratégico dentro de lo que es el corazón de Ushuaia”.

🚫UN PETROLERO BRITÁNICO AMARRÓ EN EL PUERTO DE USHUAIA.



🗣️"Actualmente el Gobierno Nacional está rematando 38 hectáreas de del área naval austral, un lugar estratégico dentro de lo que es el corazón de Ushuaia".



🎙️Andrés Dachary, secretario de Malvinas de Tierra del Fuego, en… pic.twitter.com/JnNmnozYd3 — El Destape 1070 (@eldestape_radio) August 25, 2026

“Desde diciembre de 2023, la Jefatura de Gabinete de esta administración tiene pendiente una cancelación definitiva de un radar de capitales británicos que tenemos acá instalado en Tierra del Fuego”, puntualizó.

Así las cosas, advirtió que “el sentido que le ha dado la administración de Milei a lo que es la política de Malvinas está en las antípodas de lo que entendemos que es lo que se tiene que hacer”.

El funcionario también cuestionó el acuerdo de cooperación pesquera firmado durante la gestión de Diana Mondino como canciller y consignó que “lo primero que hizo esta gestión fue firmar un convenio para brindar una información estratégica de dónde están justamente esos activos”.

Dachary definió la posición de Tierra del Fuego sobre el conflicto de soberanía con una frase contundente: “Somos una provincia invadida. Una provincia saqueada en sus recursos naturales, principalmente el día de hoy en pesca”.

“La explotación de petróleo va a iniciar en poco menos de dos años y ahí cambia por completo la ecuación económica de lo que son las Islas Malvinas”, alertó el funcionario de la administración de Gustavo Melella.

@JMilei , vía la #ANPyN, le sacó a Tierra del Fuego el puerto más austral del país con el argumento de proteger un "activo estratégico".

Resultado: hoy un petrolero de bandera 🇬🇧 opera en Ushuaia, bajo administración nacional.

Nos intervinieron el puerto para esto, para rifar la… pic.twitter.com/Wc7LML3sKJ — Andrés Dachary (@ADachary) August 24, 2026

Finalmente, el análisis del cuadro de situación fue lapidario: “Nosotros sabíamos desde un principio que si el país había elegido a un Presidente que su ídola era Margaret Thatcher esto no iba a terminar bien”.

“Había que ser extremadamente optimista para pensar que iba a haber un giro en ese sentido, pero uno jamás imaginaría que iba a haber una entrega de estas características”, remató.