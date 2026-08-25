“Argentilandia”: Fernando Espinoza rechazó el relato de Milei sobre la mora familiar

Luego de las últimas declaraciones del presidente Javier Milei donde culpa, una vez más, a las argentinas y argentinos por endeudarse, el intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, lo desmintió en su cuenta de X.

“La mora por no pagar las deudas en la que caen las familias es un termómetro de su intencionado plan económico: insensibilidad para los vulnerables y generosidad con los más ricos y poderosos; beneficios para el que tiene mucho y motosierra para los que menos tienen”, indicó el alcalde de la quinta provincia argentina.

En igual tono, arremetió: “Milei, la Argentina que usted autopercibe en defensa de su desastrosa política económica y para esconder la destrucción de empleo y deterioro de los salarios que genera, desafía los límites de la sensatez. Esas voces supuestamente ‘cómicas’ que usted imita le están diciendo la verdad”.

“Quienes compraron televisores para ver el Mundial, según los índices de venta de electrodomésticos, lo hicieron entre mayo y junio. Estamos en agosto, ¿sabía?. Aún sin pagar una sola cuota, esas personas no estarían en mora. No se debe decir cualquier cosa sin reflexionar”, deslizó Espinoza.

Por ese "Plan Maestro" libertario que usted gerentea la gente se endeuda para comprar alimentos básicos en cuotas, para acceder a remedios indispensables o para que no le corten la luz. Tirar datos irreales para disfrazar esa verdad equivale a mentir. O a vivir en Argentilandia. — Fernando Espinoza (@FerEspinozaOK) August 24, 2026

Acto seguido, puso de relieve que “por ese ‘Plan Maestro’ libertario que usted gerentea la gente se endeuda para comprar alimentos básicos en cuotas, para acceder a remedios indispensables o para que no le corten la luz. Tirar datos irreales para disfrazar esa verdad equivale a mentir. O a vivir en Argentilandia”.

“Presidente Milei, ayudaría mucho al país que usted hiciera un desembarco en la realidad e hiciera el intento, quizá muy dificultoso para usted, de ponerse en el lugar del otro. La empatía no es una debilidad ‘populista’. Es una virtud cristiana, es sentir con los demás”, remarcó.

“Este país suyo es insostenible. Lo saben hasta los poderosos que lo apoyaban y ya le buscan relevo para el 2027. No les cierra esta tirante situación de un ‘dólar tranquilo’, pero un riesgo país en alza y tasas cada vez más altas. El mercado pide más para no irse de Argentina”, sumó el jefe comunal matancero.

Finalmente, manifestó que “ellos ven la fragilidad extrema de su plan en corto plazo. Por eso el círculo rojo está en esa búsqueda de otro candidato. Pero es una búsqueda infructuosa, porque el Pueblo sabrá elegir a quien lo devuelva al camino de la Justicia Social, esa que usted desprecia”.