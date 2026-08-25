Nuevo procedimiento para anticipar crisis laborales y proteger el empleo en CABA

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires puso en marcha un procedimiento para intervenir de manera preventiva ante situaciones de crisis empresariales, con el objetivo de generar instancias de diálogo antes de que las dificultades económicas, productivas o tecnológicas deriven en despidos o suspensiones. La medida fue establecida mediante la Resolución Nº 928/SECTE/26, en el marco de los Procedimientos Preventivos de Crisis previstos por la Ley Nacional de Empleo.

“La decisión de Jorge Macri es muy clara: cuando el Estado tiene herramientas para anticiparse a un problema, no puede quedarse de brazos cruzados. Queremos intervenir antes de que una crisis se convierta en despidos y trabajar para encontrar alternativas que permitan preservar el empleo”, afirmó el subsecretario de Trabajo y Empleo de la Ciudad, Horacio Bueno.

El procedimiento podrá iniciarse a pedido del empleador, de la asociación sindical con personería gremial o de oficio por parte de la Secretaría de Trabajo y Empleo cuando existan elementos objetivos que permitan prever posibles despidos o suspensiones. La intención es que empresas, trabajadores y sindicatos cuenten con un ámbito institucional para analizar la situación y negociar alternativas.

La presentación deberá realizarse mediante la plataforma de Trámites a Distancia (TAD) e incluir información sobre la situación de la empresa, los trabajadores potencialmente afectados, documentación económica, financiera, contable y laboral y las medidas que se proyectan adoptar. La autoridad laboral deberá verificar la admisibilidad dentro de las 48 horas y convocar a una primera audiencia dentro de los cinco días.

Si no se alcanza un acuerdo, se abrirá un período de negociación de diez días, durante el cual la autoridad laboral podrá promover instancias de conciliación, solicitar información adicional y formular propuestas orientadas a preservar el empleo, sostener la actividad productiva y promover la paz social. Mientras dure el procedimiento, el empleador no podrá ejecutar las medidas proyectadas.

“Muchas veces una crisis no significa que una empresa haya dejado de ser viable. Puede necesitar adaptarse a una transformación tecnológica, a una nueva forma de producir o a un cambio en el mercado. Nuestro objetivo es sentar a las partes en una mesa y buscar soluciones antes de que la única respuesta sea despedir trabajadores”, explicó Bueno.

De acuerdo a lo esgrimido por el Ejecutivo porteño, la medida se inscribe en un contexto de transformación del mundo laboral, “marcado por la incorporación de tecnología y nuevas formas de producción”.

Para la Secretaría de Trabajo y Empleo, “el desafío es que ese proceso pueda realizarse mediante capacitación, inversión y acuerdos entre las partes, evitando que la modernización tenga como consecuencia automática la pérdida de puestos de trabajo”.

"Jorge Macri suele señalar que Buenos Aires es una Ciudad sin litio, sin minería y sin campo, pero con muchísimo talento humano. Por eso cuidar el empleo es cuidar uno de los principales activos que tiene la Ciudad. Llegar cuando el conflicto ya estalló limita las soluciones; nosotros queremos anticiparnos, facilitar el diálogo y actuar a tiempo", concluyó Bueno.