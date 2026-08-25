Kicillof advirtió por el endeudamiento familiar: “No sos vos, es Milei”

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, criticó la falta de medidas de alivio por parte del Ejecutivo nacional frente al deterioro económico y reclamó construir una alternativa política que discuta el modelo económico, dado que “no es verdad que esto es lo único que se puede hacer”.

“En algún momento hablamos de crueldad, de insensibilidad. Es evidentemente un factor de esta ultraderecha que se burla, que insulta y que a los que tienen algún problema producto de sus políticas, en el caso de Milei, les echa la culpa”, fustigó el mandatario en declaraciones a Radio 10.

En igual tono, reprochó que se responsabilice a los comerciantes por el cierre de sus negocios. “Si fundiste tu comercio y cerraste tu empresa, es culpa tuya, que te ubicaste mal, que hiciste mal las cuentas o que te levantás tarde y no te esforzás”, ironizó.

Acto seguido, consignó que “30.000 comercios cerraron. No es problema de cada empresario que fundió, no es problema de cada uno de los 330.000 trabajadores que vienen perdiendo empleos formales”.

“No alcanza la guita”

Asimismo, vinculó el aumento del endeudamiento de los hogares con la pérdida de poder adquisitivo y el encarecimiento de los gastos básicos. “Lo que pasa es que no alcanza la guita y se gastaron los ahorros para vivir con las cosas básicas: alquileres, remedios, comida, todo por las nubes”, afirmó.

También cuestionó el aumento de las tasas de interés en un contexto de salarios bajos. “En tanto y en cuanto la política económica sea salarios bajos y tasas altas, ese es el resultado”, señaló.

Para el gobernador, la situación exige una respuesta política diferente. “Ante ese cinismo, evidentemente se necesita avanzar con la presentación, la preparación, la construcción de una alternativa y obviamente mostrar que hay otro camino”, planteó.

Billeteras virtuales

Otro de los ejes de la entrevista concedida a Gustavo Sylvestre, fue la intervención de la Provincia en relación con las billeteras digitales y las denuncias por prácticas abusivas.

Kicillof sostuvo que algunas plataformas “se han convertido casi en bancos, pero en bancos sin regulación” y cuestionó que no estén sometidas a las mismas reglas que las entidades bancarias tradicionales.

En particular, señaló que las tasas ofrecidas pueden variar de acuerdo con cada usuario: “A cada persona le cobra distinto por el mismo servicio. Y después encontramos denuncias que estamos… ya hemos cursado la citación a las empresas”.

El gobernador también denunció prácticas de hostigamiento para reclamar deudas. “Empiezan a mandarle correos a vínculos tuyos que teóricamente lo autorizaste cuando pusiste que sí”, explicó, y mencionó el caso de una empresa que habría contactado a familiares de una persona endeudada.

“Esto es prácticamente una persecución para cobrarse”, afirmó.

Según Kicillof, la Provincia recibió “miles” de denuncias vinculadas con estas situaciones y decidió intervenir dentro de sus competencias. “La morosidad en poco tiempo se multiplicó por cinco”, advirtió.

En ese contexto, apuntó nuevamente contra la política económica nacional: “No sos vos, no es la gente, es Milei, es su política económica de desregulación, de tasas altas, de desempleo, de salarios bajos”.

Y sostuvo que más de seis millones de personas estarían atravesando dificultades para pagar sus deudas: “Es una situación macroeconómica, son millones de micro que hacen la macro”.

“Hay que discutir el modelo económico”

Kicillof insistió en que el debate político no debe reducirse a nombres o candidaturas, sino centrarse en el rumbo económico. “Acá me parece que el tema es el modelo económico y lo que hay que cuestionar y cambiar es el modelo económico”, insistió.

Según su diagnóstico, el Gobierno presenta como un éxito un esquema que, a su entender, está provocando un deterioro de distintos sectores productivos.

“Lo que ha garantizado es un esquema financiero de dólar atrasado, salarios bajos, un esquema financiero de tasa de interés alta en dólares, o sea, que facilita la especulación financiera”, se quejó y expuso quye “el correlato económico de ese ajuste brutal que ha generado es un país inviable con cierre de ramas y sectores enteros. Es un modelo desastroso. Hay que discutir el modelo”.

Pérdida de soberanía

En materia internacional, el gobernador cuestionó el alineamiento del Gobierno con Estados Unidos y criticó particularmente el enfrentamiento con Brasil.

“Las decisiones que toma Milei en materia de política internacional por sus afinidades o, yo me animo a decir también, por los condicionamientos, la dependencia que tiene, hacer un seguidismo de la política exterior yanqui, de la política de Netanyahu, cosas terribles que están haciendo”, afirmó.

También cuestionó el rumbo económico en materia de recursos naturales. “No pueden entregar nuestros recursos naturales sin que eso genere, como pasa en todos los países del mundo, la discusión de cómo generamos trabajo, valor agregado, tecnología local”, sostuvo.

🗨️ "Milei está regalando nuestros recursos y rifando nuestra soberanía"



🗣️@Kicillofok, Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, a @Gatosylvestre y equipo



🎧 https://t.co/qgCjo5Gt7L#MañanaSylvestre — Radio 10 - AM 710 (@Radio10) August 25, 2026

Para Kicillof, la Argentina debe aprovechar sus recursos para generar desarrollo industrial y tecnológico y no limitarse a la exportación de materias primas.

“Fracaso”

El gobernador rechazó la idea de que el Gobierno haya conseguido un éxito económico basado en la estabilidad. “Creo que lo tratan de vender de un éxito de estabilidad, de orden, pero es un fracaso”, enfatizó.

Según Kicillof, el programa económico actual representa una profundización del esquema aplicado durante el Gobierno de Mauricio Macri.

“Lo que dicen es, bueno, la sociedad al final le gusta, se lo está bancando”, sostuvo, y explicó que el Gobierno habría optado por aplicar “lo mismo más o menos, más rápido, pero más rápido y más profundo”.

Hacia el final de la entrevista, Kicillof volvió sobre la necesidad de construir una alternativa política frente al Gobierno de Milei. “Más allá de las encuestas, hay un factor clave, importante, que es que nosotros podamos generar con todo el campo popular y con todos los sectores que no están de acuerdo con estas políticas una perspectiva distinta”, proyectó.

Así las cosas, subrayó que la discusión debe exceder las candidaturas: “No es nombre. Acá el tema es el modelo económico y lo que hay que cuestionar y cambiar es el modelo económico”.

