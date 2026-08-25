José María Muscari y sus “8 Mujeres” llegan a calle Corrientes

El multifacético director José María Muscari pone en escena a ocho actrices de primera línea para deslumbrar con su particular mirada sobre 8 Mujeres, la clásica obra francesa de Robert Thomas, llevada al cine en 2002 por el reconocido director francés François Ozon. Misterio, humor, intrigas, secretos y revelaciones se combinan en esta nueva puesta que llega a la calle Corrientes con un elenco de lujo.

Y serán nada más y nada menos que Marita Ballesteros, Cecilia Dopazo, Emilia Mazer, María Leal, Linda Peretz, Juana Repetto, Silvia Pérez y Mónica Villa quienes les darán vida.

8 Mujeres es una comedia tan misteriosa como divertida, rodeada de intrigas de principio a fin. Todo transcurre en una casa de campo durante los años cincuenta. Allí, el dueño de la mansión aparece asesinado y, a partir de ese momento, comienza una larga y tensa jornada de investigación.

Discusiones, peleas, humor y revelaciones se suceden mientras cada una de las mujeres deja al descubierto secretos ocultos que las convierten, inevitablemente, en sospechosas. Porque en esta casa nadie parece ser quien dice ser. Y cuando finalmente la verdad salga a la luz, todas las mentiras quedarán expuestas.

Éxito global

8 Mujeres es la misma obra que en 2002 llegó al cine de la mano del francés François Ozon, con un elenco encabezado por Catherine Deneuve, Isabelle Huppert y grandes figuras del cine europeo.

La película cosechó una importante cantidad de premios y reconocimientos internacionales: 12 nominaciones a los Premios César, el Oso de Plata en el Festival de Berlín, el premio a la mejor actriz de reparto y cinco nominaciones de la Academia Europea de Cine, el Premio Lumière al mejor director y el premio a la mejor actriz otorgado por el Círculo de Críticos de Rusia, entre muchos otros.

Las funciones de 8 Mujeres serán de jueves a domingos y las entradas salen a la venta este viernes 28 a través de las habituales ticketeras y en la boletería de la sala, Avenida Corrientes 1283.

