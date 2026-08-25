Espectáculos | 25 ago 2026
Teatro
José María Muscari y sus “8 Mujeres” llegan a calle Corrientes
La clásica obra francesa de Robert Thomas, llevada al cine en 2002 por el reconocido director francés François Ozon, desembarca en el Multiteatro con una infalible mezcla de misterio, humor, intrigas, secretos y revelaciones.
El multifacético director José María Muscari pone en escena a ocho actrices de primera línea para deslumbrar con su particular mirada sobre 8 Mujeres, la clásica obra francesa de Robert Thomas, llevada al cine en 2002 por el reconocido director francés François Ozon. Misterio, humor, intrigas, secretos y revelaciones se combinan en esta nueva puesta que llega a la calle Corrientes con un elenco de lujo.
Y serán nada más y nada menos que Marita Ballesteros, Cecilia Dopazo, Emilia Mazer, María Leal, Linda Peretz, Juana Repetto, Silvia Pérez y Mónica Villa quienes les darán vida.
8 Mujeres es una comedia tan misteriosa como divertida, rodeada de intrigas de principio a fin. Todo transcurre en una casa de campo durante los años cincuenta. Allí, el dueño de la mansión aparece asesinado y, a partir de ese momento, comienza una larga y tensa jornada de investigación.
Discusiones, peleas, humor y revelaciones se suceden mientras cada una de las mujeres deja al descubierto secretos ocultos que las convierten, inevitablemente, en sospechosas. Porque en esta casa nadie parece ser quien dice ser. Y cuando finalmente la verdad salga a la luz, todas las mentiras quedarán expuestas.
Éxito global
8 Mujeres es la misma obra que en 2002 llegó al cine de la mano del francés François Ozon, con un elenco encabezado por Catherine Deneuve, Isabelle Huppert y grandes figuras del cine europeo.
La película cosechó una importante cantidad de premios y reconocimientos internacionales: 12 nominaciones a los Premios César, el Oso de Plata en el Festival de Berlín, el premio a la mejor actriz de reparto y cinco nominaciones de la Academia Europea de Cine, el Premio Lumière al mejor director y el premio a la mejor actriz otorgado por el Círculo de Críticos de Rusia, entre muchos otros.
Las funciones de 8 Mujeres serán de jueves a domingos y las entradas salen a la venta este viernes 28 a través de las habituales ticketeras y en la boletería de la sala, Avenida Corrientes 1283.