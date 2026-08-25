El vocero de Javier Milei llamó a “reducir el costo argentino”

El vocero presidencial, Adrián Ravier, destacó el avance de tres proyectos de infraestructura impulsados mediante inversión privada: la adjudicación de 3.900 kilómetros de rutas nacionales, la licitación para concesionar por 50 años las líneas ferroviarias Belgrano, San Martín y Urquiza, y el avance del proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), que ya alcanzó un 80 por ciento de ejecución.

“Para hacer grande a la Argentina nuevamente, necesitamos todo lo que se viene haciendo: recuperar una moneda sana, recuperar mercados abiertos para poder colocar nuestra producción, desregular para terminar con tanta burocracia y, entre muchas cosas, necesitamos reducir el costo argentino”, explicó el funcionario.

En este sentido, señaló que también es necesario reducir los costos logísticos, dado que “en las últimas décadas hemos hecho un desastre con las rutas nacionales. Nos hemos quedado sin trenes, sin ferrocarriles”.

Acto seguido, Ravier destacó la reciente adjudicación de 3.900 kilómetros de rutas al sector privado, correspondiente a la etapa 3 de la Red Federal de Concesiones, que completa el proceso de concesión de más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales.

PRIVATIZACIONES DE LAS INVERSIONES EN RUTAS NACIONALES, FERROCARRILES Y ENERGÍA



El Presidente Javier Milei propuso en campaña privatizar las inversiones en rutas nacionales, en energía, en ferrocarriles, entre otras cosas. Es por ello que es importante destacar detalles sobre… pic.twitter.com/EQqK7eJZTz — Vocería Presidencial (@Voceria_Ar) August 25, 2026

“La Red Federal de Concesiones es un sistema mediante el cual se concesiona al sector privado más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales. Esto quiere decir que la operación, el mantenimiento y la administración de estas rutas estarán a cargo de privados, a los que se les concede el peaje. El objetivo es rehabilitar la infraestructura vial, mejorar la seguridad, reducir costos logísticos y fortalecer la competitividad a través de inversión 100 % privada”, ponderó.

La red está conformada por 16 tramos estratégicos por los que circula cerca del 80 por ciento del tránsito del país. La etapa 3 comprende ocho tramos que atraviesan 11 provincias y completa los más de 9.000 kilómetros incluidos en la Red Federal de Concesiones. La inversión total proyectada asciende a USD 13.970 millones y, en septiembre, los más de 9.000 kilómetros de las principales rutas nacionales estarán todos en obra.

Como segundo hito, el portavoz destacó el proceso de privatización del sistema ferroviario de cargas y la convocatoria a una licitación pública nacional e internacional para concesionar por 50 años las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza.

La red comprende 7.594 kilómetros de vías operativas y 15.305 kilómetros de vías totales, atraviesa 16 provincias y conecta con Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay. La concesión transferirá al sector privado la operación, el mantenimiento y las inversiones de las líneas bajo un régimen de acceso abierto.

“Nosotros buscamos cambiar ese modelo. El objetivo es recuperar una red ferroviaria que hoy está deteriorada, pero que puede convertirse en un motor de crecimiento, reducir los costos logísticos y hacer más competitivas nuestras exportaciones. Esta convocatoria es un hito histórico y es el primer paso para recuperar una red ferroviaria de cargas a la altura de la Argentina que viene”, sostuvo Ravier.

Los futuros concesionarios deberán cumplir planes de inversiones obligatorias para recuperar la capacidad operativa de las líneas y mejorar las condiciones de circulación. Las inversiones podrán acceder a los beneficios del RIGI siempre que cumplan con las condiciones establecidas por el régimen y contemplen, entre otros requisitos, una inversión mínima de USD 200 millones destinada a la renovación de vías.

Finalmente, Ravier destacó el avance de Vaca Muerta Oil Sur, el segundo proyecto aprobado bajo el RIGI y el primero de exportación estratégica de largo plazo: “Hoy ya lleva un 80 % de grado de avance. La inversión total supera los 2.900 millones de dólares y, una vez en marcha, permitirá generar exportaciones de petróleo por más de 15.000 millones de dólares anuales”.

El oleoducto tendrá más de 450 kilómetros de extensión y conectará la zona productiva de Neuquén con la costa atlántica de Río Negro. El proyecto es liderado por YPF junto con Pluspetrol, Pan American Energy, Pampa Energía, Vista Energy, Chevron, Tecpetrol y Gas y Petróleo de Neuquén. La terminal de exportación, que representa el 20 por ciento restante del proyecto, está prevista para finalizar a fin de año. Una vez operativo, el sistema permitirá exportar más de 500.000 barriles de crudo por día.