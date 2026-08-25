Omar Courtz confirmó show en Argentina en el marco de su gira mundial

Omar Courtz visitará nuestro país en el marco de su “Por si mañana no estoy world tour”, para presentar las canciones que conforman su reciente álbum de estudio. La cita será el jueves 3 de diciembre en el Movistar Arena.

La preventa de entradas estará disponible desde el jueves 27 de agosto a las 10 horas, con un beneficio de seis cuotas sin interés con tarjetas de Banco Santander. Mientras que la venta general se habilitará el viernes 28 de agosto 10 con todos los medios de pago y continúa el beneficio de seis sin interés con tarjetas de Banco Santander a través de www.movistararena.com.ar.

Por si mañana no estoy

Es el segundo álbum de estudio de Omar Courtz y que da nombre a su tour global. Fue lanzado en febrero de 2026 y cuenta con 18 canciones destacadas por la brillante fusión entre el trap y ritmos electrónicos.

Además, incluye colaboraciones con artistas de la talla de Myke Towers, Eladio Carrión y Bad Gyal. Con un éxito arrasador, “Por si mañana no estoy”, en su debut se posicionó en el Puesto 3 en el Top Latin Albums de Billboard y acumuló más de 1.6 millones de reproducciones globales, y con temas destacados que superaron los 100 millones de reproducciones en plataformas digitales.

