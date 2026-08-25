La Plata será sede del Congreso Federal e Internacional de Juventudes

La ciudad de La Plata se prepara para recibir por primera vez el Congreso Federal e Internacional de Juventudes, el evento más relevante del país en su temática. La cita tendrá lugar los días 14 y 15 de septiembre en las instalaciones del Centro Municipal de las Artes Pasaje Dardo Rocha.

En su tercera edición, el encuentro reunirá a directores y responsables de áreas de juventud de diversas provincias, especialistas internacionales, estudiantes de escuelas locales, instituciones intermedias y organizaciones de la sociedad civil.

La iniciativa es organizada por la Dirección de Juventudes de la Secretaría de Gobierno local en articulación con el Gobierno de Córdoba, y cuenta con la participación del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, la Municipalidad de Córdoba y el Observatorio Internacional de la Democracia Participativa (OIDP).

Ejes temáticos y actividades destacadas

Durante las dos jornadas de trabajo se desarrollarán paneles de exposición de políticas públicas, conversatorios, espacios interactivos y mesas de debate para abordar las principales problemáticas del sector.

Entre las temáticas centrales de la agenda se destacan:

Salud mental, inclusión y derechos: Estrategias de acompañamiento, género, diversidad, discapacidad y derechos humanos.

Trabajo y tecnología: Emprendedurismo, empleo joven, redes sociales y dinámicas de los entornos digitales.

Participación y sustentabilidad: Fortalecimiento de la participación democrática y agenda ambiental.

El congreso tiene como objetivo estratégico propiciar el intercambio de experiencias entre funcionarios, especialistas y jóvenes para construir consensos y diseñar propuestas colectivas con impacto local, nacional e internacional.