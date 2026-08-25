Kreplak expuso en el Senado y la oposición le exigió respuestas por la crisis de IOMA

El ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, concurrió este martes al Salón Dorado de la Cámara de Senadores provincial con un objetivo claro: informar y defender dos iniciativas centrales del gobernador Axel Kicillof. Se trata de los proyectos para la creación de una empresa estatal de medicamentos (bajo la forma de una Sociedad Anónima con mayoría estatal) y la conformación de un Sistema Integrado de Salud bonaerense.

Sin embargo, la exposición del funcionario derivó en un duro choque con los legisladores de la oposición. Las bancadas opositoras centraron sus reclamos en la crisis del IOMA, las fallas en las prestaciones médicas y la vocación del Ejecutivo por sumar estructuras estatales en lugar de hacer funcionar las existentes.

El reclamo del Bloque Hechos: "Más burocracia en lugar de soluciones"

Durante el encuentro, los senadores del Bloque Hechos, Marcelo "Chuby" Leguizamón y Emilia Subiza, cuestionaron severamente el rumbo de las propuestas planteadas por la cartera sanitaria.

Leguizamón le recordó al ministro un compromiso asumido meses atrás en ese mismo ámbito:

"El 14 de mayo de 2024 prometió que volvería a esta Casa con el titular del IOMA, Homero Giles, y todavía lo estamos esperando", le recriminó el legislador platense.

En relación con los proyectos del Ejecutivo, Leguizamón advirtió sobre el contrasentido de crear nuevos entes estatales:

Falta de avances en laboratorios existentes: "Siguen creando estructuras en lugar de afianzar el laboratorio Tomás Perón, un espacio que en 2020 dijeron que estaba desmantelado y sobre el cual prometieron durante años la producción de millones de medicamentos" .

Mayor carga burocrática: "Me sigue preocupando que digan que el sistema de salud es muy burocrático y que la alternativa sea la creación de una Sociedad Anónima con mayoría estatal en lugar de acelerar procesos de atención y prestaciones".

A su turno, la senadora Emilia Subiza alertó sobre el avance del Gobierno provincial sobre las autonomías locales y los sectores privados:

"Kreplak vino a presentar un proyecto que le da más potestades y autoridad al Ministerio en detrimento de los municipios y los privados. Con las evidencias claras del mal funcionamiento de IOMA y el estado crítico del Hospital San Felipe de San Nicolás, soy muy escéptica y pesimista respecto de la capacidad del Estado provincial de coordinar políticas sanitarias eficientes por encima de los municipios".

La Libertad Avanza: "Los bonaerenses necesitan respuestas, no monólogos"

Desde el bloque de La Libertad Avanza (LLA), legisladores de ambas Cámaras increparon a Kreplak por la falta de respuestas sobre la coyuntura sanitaria e hicieron entrega de una carpeta con proyectos, pedidos de informes y propuestas elaboradas por el espacio.

El presidente del bloque de senadores libertarios, Carlos Curestis, cruzó la actitud del ministro durante su presentación:

"No es casualidad que mientras el ministro daba un monólogo dentro del Senado, afuera hubiera bonaerenses reclamando por la salud y familias acampando en IOMA. Esa es la realidad que el Gobierno no puede seguir ignorando" .

"Nosotros vinimos a entregarle propuestas y proyectos concretos, pero Kreplak sigue sin hacerse cargo de la crisis y lo tuvimos que obligar a responder sobre la obra social y la situación con los 135 municipios".

Por su parte, el titular de la bancada de Diputados de LLA, Juanes Osaba, apuntó contra el manejo oficial de la obra social provincial, que afecta a más de 2.200.000 afiliados entre cortes de servicios y cobro de copagos:

"Es inaceptable que el gobierno de Axel Kicillof no intente disimular su absoluta inoperancia. Desde LLA convocamos al titular de IOMA, Homero Giles, para que dé explicaciones y voltearon la sesión. Ahora van al Senado casi de manera encubierta y realizan un monólogo político sin dar explicaciones por el estado lamentable de la salud pública".

Tensión en las calles: protesta frente a la Legislatura y acampe en IOMA

La disconformidad expresada en el recinto legislativo tuvo su réplica simultánea en la vía pública: